Horóscopo de HOY, domingo 22 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la comunicación estará mejorada y facilita la libre expresión de sentimientos en la pareja. Salud: riesgo de tropiezos, atención. Sorpresa: hallará algo extraviado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confiará sentimientos muy guardados y la armonía crecerá facilitando la plena calidez. Salud: un chequeo será buena idea. Sorpresa: sugerencia audaz.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: sentirá que dos personas le gustan por diferentes motivos, pero el corazón decidirá. Salud: las penas y altibajos cesarán. Sorpresa: cambios drásticos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: atraviesa cierta soledad, pero saldrá de la oscuridad por la persona que menos imagina. Salud: hacer deportes le hará bien. Sorpresa: resolverá un asunto delicado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: sin herir la susceptibilidad de nadie, el vínculo merece el diálogo para fortalecer la relación. Salud: estará mejor si camina más. Sorpresa: emociones positivas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una infidencia le alterará los nervios, pero se apoyará en el corazón y decidirá. Salud: conviene mejorar rutinas físicas. Sorpresa: reencuentro esperado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: un prejuicio dividirá la relación, pero obligará a dialogar y ver que no es grave. Salud: un cambio en la dieta hará bien. Sorpresa: evento esclarecedor.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: armonía y afinidad en cálidos encuentros; se avecina etapa de madurez. Salud: menos hidratos le hará bien. Sorpresa: excelente contacto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con pequeños detalles, la relación recuperará la armonía perdida. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: halago inesperado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: surgirán discusiones por motivos poco importantes; mejor ver qué hay detrás. Salud: cierta dolencia se alivia. Sorpresa: ingenioso regalo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: será pesimista y creerá difícil conocer a cierta persona, pero algo le dará esperanza. Salud: un estudio será tranquilizador. Sorpresa: algo seguro ya no lo será.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: con menos dispersión, tendrá más tiempo para la relación y el deseo renovará la calidez. Salud: ideal balancear la dieta. Sorpresa: encanto irresistible.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTROVERTIDA, DE GESTOS Y MOVIMIENTOS LENTOS PERO CARGADOS DE SIGNIFICADO.