Horóscopo de HOY, jueves 19 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará más compromisos de los que puede cumplir y los atenderá a todos. Amor: algunas fricciones en la pareja comenzarán a desaparecer y el entendimiento llegará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: reflotará un proyecto postergado y vencerá las críticas. Iniciará nueva etapa. Amor: un amable encuentro le dará un nuevo sentido a su vida, un romance se avecina.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: inicio prometedor en nuevo negocio o trabajo y todo conduce a la prosperidad. Amor: conocerá a una persona que hará vibrar su corazón, pero no se precipite.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta poco estudiada y por eso, no conviene tomar riesgos innecesarios. Amor: si se concentra en los problemas, antes que en la calidez, no habrá armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el negocio mostrará mejoras y generará el clima que alienta la cooperación. Amor: actitudes obstinadas tensarán la relación. Será favorable relajarse y escuchar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: dará sugerencias que significarán un éxito en el alcance de las metas. Amor: momento para organizar una cena romántica y disipar rutinas y desgaste.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: necesario tomar decisiones o habrá retrasos y las quejas se harán notar. Amor: la oportunidad para expresar los sentimientos es ahora y la relación se beneficiará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los planes serán exitosos por la ayuda de gente bien preparada. Amor: la incertidumbre quedará atrás por llegar a un acuerdo que dará estabilidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será competente en las más variadas tareas, pero el entorno exigirá. Amor: sentimientos guardados crearán malentendidos y provocarán incomodidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: todo estará bajo control y superará desafíos donde otros fracasan. Amor: finalmente, le dará la razón a su pareja en temas que no quería negociar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien querrá aprovecharse de su generosidad, pero no dará tiempo a actuar. Amor: momento para no hacer promesas o garantías ni dar respuestas apresuradas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto crecerá por su actividad creativa y su aplicación dará beneficios. Amor: con cierta persona, compartirá dulces vivencias que generan el romance.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MITAD RACIONAL, MITAD SENSIBLE PERO TIENE PREDISPOSICIÓN POR LA ENSEÑANZA.