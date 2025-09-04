Horóscopo de HOY, jueves 4 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: comenzará a notar señales de prosperidad. Sus metas estarán más cercanas. Amor: dejará de lado las inhibiciones y se animará a las relaciones nuevas.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su paciencia se pondrá a prueba con gente que no deja error por cometer. Amor: algún entrometido reabrirá conflictos en la pareja que cree resueltos; paciencia.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para que el dinero fluya, cobrar préstamos o invertir con acierto. Amor: su encanto estará irresistible en su entorno, sobre todo si sale a divertirse; éxito.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades tomando iniciativas que no le gustan y corrige el rumbo. Amor: se dejará llevar por los impulsos y hará crecer la seducción en la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus iniciativas darán que hablar. Convencerá al entorno y aumentará el negocio. Amor: alguien descubrirá su rasgo sensible y un nuevo romance podría ser posible.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá críticas por su manera de hacer las cosas, pero lo corregirá. Amor: se creará una situación romántica en el entorno, entre coqueteos y regalos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la eficacia en el trabajo crecerá si favorece la cooperación y el diálogo. Amor: su habilidad para agradar captará la atención alguien que le invitará a salir.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su creatividad comenzará a destacarse con un proyecto difícil. Amor: relaciones del pasado solo le traerán disgustos, hará bien si ignora a ex parejas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su trabajo será criticado por gente que envidia sus logros. Amor: si acepta las diferencias en la relación, facilitará que surjan momentos de encanto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un pedido de ayuda no será escuchado, pero llegará dinero extra. Amor: propicio para la pareja acabar con la rutina, planear un viaje y hacer compras.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán trabas complejas pero algunas serán más fáciles de resolver. Amor: el lenguaje de la ternura será el remedio que acabará con los altibajos de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad atraerá a gente influyente que están dispuestas a ayudarle. Amor: una situación amarga hará que aleje a entrometidos para recuperar la pareja.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TEMPERAMENTAL PERO DISPUESTA A OBTENER LO MEJOR DE SU INICIATIVA.