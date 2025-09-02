Horóscopo de HOY, martes 2 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: concretará un proyecto pero algún colega generará trabas que finalmente vencerá. Amor: su fuerte encanto le empujará a salir y conocer lugares y gente nueva.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su talento para el ahorro le conducirá al camino del éxito en hallar recursos. Amor: la intimidad de la pareja se verá amenazada si deja actuar a los entrometidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: no será el momento para tomar riesgos innecesarios. Lo seguro es su proyecto. Amor: las emociones intensas provocarán bellos momentos y un cálido romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la cooperación del entorno mejorará y podrá resolver desafíos nuevos. Amor: habrá actitudes que no serán bien recibidas por su pareja, pero las modificará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: novedades sobre cambios de planes y visitas que acercarán proyectos interesantes. Amor: si idealiza rasgos de su pareja, se perderá de verla tal como es; verá su esencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su entorno aportará iniciativas que generarán las ideas correctas. Amor: un encuentro fortuito hará que un cálido romance se convierta en realidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para concretar ventas, acuerdos y proyectos más oportunos. Amor: resolverá siendo amable una diferencia con ex pareja y todo quedará aclarado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: superará la etapa de escasos resultados y pondrá todo en su sitio. Amor: dejará de confundir a su pareja si expresa los sentimientos que se guarda.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será el momento para un nuevo proyecto; resultado brillante. Amor: una dulce afinidad con alguien le sorprenderá y derivará en cita romántica.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: neutralizará una sucesión de errores y las cosas comenzarán a fluir. Amor: alguien que recién conoce le despertará fuerte atracción; posible romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán ideas interesantes aunque difíciles de aplicar, les hallará utilidad. Amor: crecerá el bienestar de la pareja con pequeñas atenciones y calidez romántica.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que provocarán la caída de principios obsoletos. Amor: la armonía de la pareja se verá afectada por habladurías de personas entrometidas.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE, QUE NO EMITE JUICIOS HASTA NO ESTAR SEGURA QUE ESTÁ EN LO CIERTO.