Horóscopo de HOY, martes 9 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: en una reunión se destacará su talento para elaborar los nuevos proyectos. Amor: momento para dejar de lado exigencias o reproches que alteran la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá que resistir los embates de gente maliciosa. Estará firme hacia sus metas. Amor: su interés por relacionarse con alguien tendrá éxito y un romance se avecina.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus habilidades se mostrarán y su entorno destacará su talento negociador. Amor: la comunicación mejorará mucho y se notará en el feliz intercambio íntimo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: buenos contactos serán el secreto para el crecimiento material. Proyectos nuevos. Amor: actitudes de indiferencia darán lugar al surgimiento de eternas discusiones.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un logro inesperado aumentará sus ingresos y le dará una nueva responsabilidad. Amor: se valorará en la pareja lo que hace para armonizar polos opuestos con calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si va a discutir por todo, afectará el progreso de un proyecto; atención. Amor: su carácter reservado pero encantador será atrapante para alguien cercano.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente observará su trabajo exitoso y le hará una propuesta. Amor: un cálido gesto revivirá una relación que cree dañada. Romance inolvidable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se avecinan molestos cambios pero aprenderá a vencer desafíos. Amor: una sucesión de malentendidos impedirán que se concrete la cita que más desea.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para las ideas audaces que generen acciones exitosas. Amor: un hermoso evento permitirá fortalecer y renovar la calidez perdida en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: merodeará gente maliciosa y le alertarán para cuidar su proyecto. Amor: agradables coincidencias con cierta persona harán surgir una cálida afinidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta por posible extravío de papeles importantes. Amor: la atención de las inquietudes de su pareja será vital y le hará bien a la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará una inesperada oportunidad de prosperidad y la aprovechará. Amor: descubrirá un alma gemela en la persona menos pensada; momento inolvidable.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REACIA A LA SUMISIÓN. PREFIERE LA FORTALEZA Y DIVERTIDA LEALTAD.