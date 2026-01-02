Horóscopo de HOY, viernes 2 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: un ambiente constructivo mejorará la cooperación que ha decaído. Amor: alguien revelará un agradable matiz que creará expectativas para una relación.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: las tareas crecerán y también lo harán las ganancias; éxito resonante. Amor: parecerá que la armonía se pierde pero pronto se recupera y cambia para mejor.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: la rutina comenzará a agobiarle pero surgirá un cambio inesperado. Amor: demandas en la pareja le molestarán pero será necesario escuchar y dialogar.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: postergará el inicio de un proyecto por medidas que hay que estudiar. Amor: el diálogo sincero allanará el camino hacia un cálido encuentro en la pareja.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: su colaboración será apreciada. Las tareas fluyen y los beneficios llegan. Amor: su afectuosa calidez llenará de expectativas a una bella persona que se acerca.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: hará bien en demorar una decisión que podría crearle enemigos. Amor: desaparecerá una traba que le impide acercarse a cierta persona; posible romance.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: un colega con quien tiene diferencias aceptará que comete errores. Amor: una hermosa relación comenzará accidentada pero será algo inolvidable.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: momento para aceptar sugerencias que resuelvan problemas. Amor: alguien se acercará demasiado cuando menos lo espera y le desafía.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: sucesión de logros porque la cooperación va en aumento. Amor: alguien le demostrará que con poco se puede ser feliz y pronto se enamora.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto complicado y obtiene toda la atención. Amor: su encanto atraerá a alguien que resultará ser su alma gemela; feliz romance.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: un negocio le pondrá en contacto con aquel líder que ansía conocer. Amor: su genio impactará en alguien que cree inaccesible y una valla será franqueada.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: la afinidad que le une a su entorno reforzará el alcance de las metas. Amor: se avecinan cálidos momentos por las pequeñas atenciones y ternura en la pareja.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY SINCERA. DESPRECIA LA HIPOCRESÍA PERO ESCUCHA LA OPINIÓN DE OTROS.