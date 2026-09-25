Horóscopo de HOY, viernes 25 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las discusiones o desacuerdos podrían perjudicar algún negocio; atención. Amor: cierta iniciativa le permitirá descubrir que en la pareja crece una fuerte calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para conciliar proyectos opuestos y obtener cooperación. Amor: ciertos temas no se tratarán en la pareja, pero necesitarán dialogar con sinceridad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien dirá que no se puede resolver un asunto delicado, pero lo hará. Amor: su encanto llamará la atención de una persona agradable que querrá un encuentro.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se destacará por su creatividad para encarar trabajos o negocios difíciles. Amor: surgirán iniciativas positivas que afianzan la relación y crean momentos inolvidables.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas sin resolver generarán inconvenientes que superará con habilidad. Amor: el mutuo encanto hará crecer la calidez en la pareja y reforzará los lazos debilitados.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: necesitará de mucha energía para resolver asuntos complicados. Amor: la comunicación se percibirá con interrupciones y fallas, pero podrá revertirlo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que otros prefieren ignorar y le elogiarán. Amor: un encuentro improvisado resultará gratificante y le llenará de entusiasmo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no estará conforme con los resultados pero el entorno celebrará. Amor: tiernos gestos y pequeñas atenciones atenuarán un momento difícil de la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y con intuición avanzará hacia el éxito. Amor: la expresión del afecto en la relación facilitará los cambios que cree complicados.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: decidirá ignorar las exigencias que traban el camino al éxito. Amor: alguien nuevo despertará súbita atracción en el entorno, pero sus miradas se encontrarán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: definirá el rumbo de un proyecto aunque se levanten voces de rechazo. Amor: la relación comenzará a debilitarse por ideas en pugna; habrá que dialogar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega la hora de avanzar con una nueva actividad y renovar los desafíos. Amor: a partir de un encuentro se profundizarán afinidades y el romance surgirá.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.