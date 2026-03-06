Horóscopo de HOY, viernes 6 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para contener la impulsividad o le dará problemas a un negocio. Amor: inesperado cambio de actitud en la pareja, habrá regalos y una feliz noticia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: favorable para las iniciativas audaces. Concretará negocios e ideará proyectos. Amor: tendrá la mente y el corazón dispuestos para escuchar una confidencia.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán compromisos en los que hallará las claves que le llevarán al éxito. Amor: se resentirá la alegría en la pareja por situación familiar conflictiva; urge dialogar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ante exigencias desmesuradas, tomará el control y liderará las respuestas. Amor: las dudas generarán incomodidad que se disipará al expresar sentimientos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio; llegan beneficios inesperados pero también problemas nuevos. Amor: sorpresa en la pareja por regalos y atenciones que harán crecer la confianza.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: posible crisis en el horizonte pero la convertirá en una oportunidad. Amor: un viaje soñado hará crecer la calidez en la pareja y crear nuevos proyectos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque parezca que el tiempo no le alcanza, el negocio crecerá firme. Amor: un momento de confusión se disipa y la armonía se recupera como una dulce vivencia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades se sumarán pero las resolverá con el pulso firme. Amor: se producirá esa cita tantas veces postergada y conocerá a alguien muy especial.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: alguien influyente le revelará un dato que será el camino al éxito. Amor: sentirá que le atrae la persona menos indicada, pero se llevará una sorpresa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sucesión de logros laborales y nuevos proyectos; llamará la atención. Amor: dejará de lado la timidez y descubrirá sensaciones placenteras casi olvidadas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: algunas tareas estarán bien otras se verán mal y otras anunciarán algo nuevo. Amor: evitará la amargura que dejan las discusiones, si acepta su parte en el problema.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá buena inteligencia emocional para manejar situaciones complicadas. Amor: cometerá un error si se apresura a ignorar las señales de alguien encantador.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: COMPROMETIDA EN PAREJA PERO ES MUY SENSIBLE ANTE LOS ELOGIOS AJENOS.