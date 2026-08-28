Horóscopo de HOY, viernes 28 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se destrabarán trámites de asuntos legales o bancarios y todo comienza a mejorar. Amor: expresará los sentimientos guardados y le comprenderán por su gran sinceridad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ejercerá sus actividades con un impulso pocas veces visto, pero será un éxito. Amor: alguna herida del pasado sanará y la calidez se renueva en una dulce intimidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas más audaces y las tareas comienzan a encarrilarse. Amor: la guarda de secretos en la pareja explicará la permanente intromisión de terceros.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: otros dirán que la vara está muy alta, pero demostrará que su trabajo es el mejor. Amor: el desencanto será lo más probable si se dispone a aceptar una relación del pasado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para buscar nuevos colegas y plantear negocios o proyectos ambiciosos. Amor: las salidas de compras o de viaje serán disfrutadas bajo el influjo de una gran calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: superará una crisis y no dejará pasar una buena oportunidad. Éxitos. Amor: con cierta persona crecerá la atracción física y cada encuentro se llenará de calidez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la exigencia crecerá para todos pero algunos mirarán hacia otro lado. Amor: surgirán roces en la pareja que indicarán algún problema que no está resuelto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los balances o cierres serán positivos y fortalecerán nuevos proyectos. Amor: momentos de renovada seducción en un viaje o salida soñada; la armonía crece.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: oportunidad para no dejar pasar porque llegarán beneficios. Amor: conocer los sentimientos de su pareja no será una misión imposible, será un acto de amor.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado comenzará a ver los frutos en nuevos beneficios. Amor: su predisposición para la escucha en momentos difíciles hará crecer la calidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: contará con los recursos solicitados y algo más. Se avecina un éxito. Amor: momento para disipar tensiones en la pareja, sincerarse y escuchar con el corazón.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguna gente no querrá legitimar sus metas, pero el entorno las verá. Amor: alguien insistirá en tener un encuentro con cualquier excusa, pero tendrá cautela.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON FUERTE INSTINTO A ENRAIZARSE Y CONSTRUIR SU PROPIO MUNDO PRIVADO.