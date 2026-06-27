Por Guillermo Vera Ayala

Ciudadanos de Venezuela reportaron haber recibido avisos de sismo procedentes del sistema de alerta de Google poco antes de los terremotos que golpearon al país llanero, pese a que este no cuenta con un mecanismo oficial de alerta temprana.

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