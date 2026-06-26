A casi 10 días de la firma del protocolo de acuerdo entre Estados e Irán que busca poner fin al conflicto bélico desatado el último día de febrero, las acusaciones mutuas de violación del alto el fuego siguen cruzándose entre Washington y Teherán, haciendo temer a cada momento que el frágil pacto vuele por los aires.

Recordemos que el protocolo de acuerdo, firmado virtualmente el 17 de junio, abrió el camino a 60 días de negociaciones con el objetivo de llegar a un pacto definitivo. Estos diálogos empezaron el fin de semana pasado con la presencia en Suiza del vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y de altos funcionarios iraníes.

Según el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, las negociaciones entre ambas partes deben continuar este lunes 29 y martes 30 con la presencia de delegaciones técnicas también en la ciudad suiza de Ginebra.

Si bien la mira inmediata está puesta en el completo restablecimiento del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz -el estratégico paso de 30 km entre Irán y Omán por donde transitaba el 20% del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra- y el cese de los ataques y bombardeos con aviones y drones, hay temas de fricción adicionales.

El programa de misiles balísticos del régimen de los ayatolás y el apoyo que este presta a grupos armados o ‘proxys’ en la región del Medio Oriente son dos de ellos, y ya varios estados del Golfo han pedido que se incluyan dentro de las negociaciones en curso.

“Una paz y una seguridad regionales duraderas exigen abordar el conjunto de las amenazas iraníes”, escribieron los jefes de la diplomacia del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en un comunicado este jueves 25.

Otro asunto inquietante que no figura dentro del protocolo de acuerdo, o al menos no desarrollado con detalle, es el del programa nuclear del estado persa.