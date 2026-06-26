00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía de archivo muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Una fotografía de archivo muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Francisco Sanz Gutiérrez

A casi 10 días de la firma del protocolo de acuerdo entre Estados e Irán que busca poner fin al conflicto bélico desatado el último día de febrero, las acusaciones mutuas de violación del alto el fuego siguen cruzándose entre Washington y Teherán, haciendo temer a cada momento que el frágil pacto vuele por los aires.