Hacia ellos va

Resulta difícil creerle a Donald Trump cuando dice que no conoce a Tony Hinchcliffe, el comediante que desató desde el domingo la furia de los puertorriqueños. Su presencia en el mitin de Nueva York no fue una casualidad, sino que parece ser parte de la estrategia republicana de las últimas semanas de acercarse a los hombres jóvenes, de entre 19 y 35 años, entre quienes ha crecido el respaldo al exmandatario, según un sondeo reciente de Sienna y “The New York Times”.