Paolo Guerrero: El japonés al que todos confunden con el TAS en Twitter

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio a conocer su sanción al delantero peruano Paolo Guerrero y elimina su posibilidad de participar en el seleccionado de Ricardo Gareca en el Mundial de Rusia 2018.

Muchos peruanos estaban a la expectativa de la decisión y la sentencia en contra de Guerrero hizo que muchos de sus seguidores y no seguidores se pronuncien sobre el tema en redes sociales, entre ellos Twitter.

Lo curioso del suceso es que en la popular red social, @tas es el usuario de Tasuku, un japonés que ha vuelto a sufrir de acoso por parte de hinchas del fútbol por la similitud de su nombre con las siglas del tribunal.

Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por TAS y no es elegible para jugar en la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y me llama "TAS". ¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo. #FuerzaPaolo — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) 14 de mayo de 2018

Señores,me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) 1 de junio de 2017

Paolo Guerrero dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de cocaína, en un partido de las eliminatorias mundialistas ante Argentina en octubre. El reglamento antidopaje prohíbe el consumo de cocaína durante el periodo de competición del deportista, aunque no fuera de competencia.

Sus abogados dijeron que el estimulante no era una sustancia para mejorar el rendimiento físico y que se consumió accidentalmente en un té contaminado.



