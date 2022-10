Aunque parece que Yahoo! perdió la batalla de las grandes empresas de Internet, es imposible olvidar que su papel fue clave en el desarrollo de la industria. De hecho, un día como hoy solo que, en 1997, compró Four11 por US$ 96 millones y, con ello, agregó a su cartera Rocketmail.

Tiempo después, Rocketmail se convertiría en Yahoo! Mail, cuya cuota actual de mercado se estima en 3.4%. La superan Outlook y Gmail.

Según informa el “Diario de Sevilla”, en 1997 hubo varios servicios de correo electrónico que llamaban la atención de los inversionistas. Mirabilis y Hotmail coquetearon con Yahoo!, pero no se llegó a ningún acuerdo. Finalmente, AOL y Microsoft las compraron por US$ 400 y US$ 288 millones, respectivamente.

El portal Radio Reloj recuerda que, a diferencia de la competencia, la propuesta de Yahoo! tenía “una interfaz mucho más dinámica y ágil”. Fue la mejor decisión porque, tal como declararon fuentes de la empresa, desarrollar por sí solos ese producto les habría tardado “cuatro o seis meses”, tiempo en el que “muchos usuarios [se] habrían creado una cuenta de correo con la competencia”.

La caída del gigante

“El País” anota que Yahoo! dominó el internet desde “finales de los 90 y hasta mediados de los 2000″, al punto que trató de comprar Google en el 2022 por US$ 1.000 millones.

Pero la “vanidad” le ganó. “En 2006 intentó comprar Facebook por un precio irrisorio y, dos años después, rechazó vender a Microsoft la compañía, ya en horas bajas, por 44.600 millones de dólares”, escribe el medio español.

Lo que siguió fueron productos adelantados a su época. Muy adelantados. Briefcase, Launch, Geocities, PayDirect, digamos las primeras versiones de programas como Dropbox, Spotify, Facebook y PayPal.

Así hasta el 2013, cuando le dieron una primera gran estocada: “El robo de cerca de mil millones de cuentas de correo, uno de los pocos servicios rentables que le quedaban a la empresa”.

Finalmente, a Yahoo! no le quedó más opción que empezar a cerrar algunos de sus productos. Yahoo! Games, Yahoo! Messenger, Yahoo! Hot Jobs, Aviate, y el conocido Yahoo! Respuestas son algunos de los más recordados.