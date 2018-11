El ministro japonés a cargo de la ciberseguridad no usa computadoras Yoshitaka Sakurada es el ministro a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020. Ante el parlamento de Japón admitió que no usa computadoras y mostró no estar familiarizado con las memorias USB

Yoshitaka Sakurada, de 68 años, es el vicepresidente de la oficina estratégica gubernamental para ciberseguridad de Japón y ministro a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020. (Reuters)