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La tripulación de tierra de la fuerza aérea de Taiwán monta un misil Sky Sword II en un avión de combate de defensa indígena como parte de un ejercicio de preparación para el combate en la base aérea Ching Chuan Kang en Taichung el 8 de enero de 2025. (Foto de I-HWA CHENG / AFP)
La tripulación de tierra de la fuerza aérea de Taiwán monta un misil Sky Sword II en un avión de combate de defensa indígena como parte de un ejercicio de preparación para el combate en la base aérea Ching Chuan Kang en Taichung el 8 de enero de 2025. (Foto de I-HWA CHENG / AFP)
/ I-HWA CHENG
Por Agencia EFE

La capacidad de Taiwán para defenderse por sí mismo se ajusta al “interés nacional” estadounidense, y las adquisiciones de armamento de la isla “son necesarias”, aseguró este jueves un alto funcionario taiwanés a pocas horas de la cumbre entre los líderes de EE. UU. y China en Washington.

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