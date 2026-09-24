La capacidad de Taiwán para defenderse por sí mismo se ajusta al “interés nacional” estadounidense, y las adquisiciones de armamento de la isla “son necesarias”, aseguró este jueves un alto funcionario taiwanés a pocas horas de la cumbre entre los líderes de EE. UU. y China en Washington.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el viceministro taiwanés de Asuntos Exteriores Wu Chih-chung manifestó que tanto la Cancillería como el Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán “llevan tiempo haciendo simulaciones y reuniones”, principalmente para que Estados Unidos sepa “cuál es su interés nacional”.

A US-made AH-1W Super Cobra attack helicopter fires a Hellfire anti-armour missile during the annual Han Kuang military drills in Taichung on July 16, 2020. - The five-day "Han Kuang" (Han Glory) military drills starting on July 14 aimed to test how the armed forces would repel an invasion from China, which has vowed to bring Taiwan back into the fold -- by force if necessary. (Photo by Sam Yeh / AFP) / SAM YEH

Wu afirmó que el equipo de seguridad nacional ha preparado “planes de respuesta” ante distintos escenarios, y agregó que garantizar que las compras de armamento estadounidense se concreten sin contratiempos es en lo que “más se está esforzando” actualmente.

El vicecanciller recalcó que, aunque las relaciones entre países pueden transformarse con el tiempo, el “interés nacional” nunca cambia, y subrayó que mantener la capacidad de autodefensa de Taiwán está en línea con el interés nacional de Washington.

“Creo que Trump también defenderá el interés nacional de Estados Unidos”, sostuvo Wu, y aclaró que, si bien Taiwán “no busca una guerra” con China, sí debe defender su seguridad nacional, de ahí que las compras de material bélico sean “necesarias”.

Estas palabras se produjeron en la antesala de la cumbre entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la que está previsto que aborden los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos la situación de Taiwán.

Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha sembrado dudas sobre el histórico compromiso de Washington con la defensa de la isla, reconoció tras su viaje a Pekín en mayo que Xi le había hablado de Taiwán “toda la noche” y calificó la venta de armas a Taipéi como una “muy buena ficha negociadora” de Estados Unidos frente a China.

De hecho, la Administración republicana aún no ha aprobado un paquete de armamento valorado en 14.000 millones de dólares que, en caso de materializarse, sería el mayor de la historia para Taiwán.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró el miércoles que las ventas de armas a Taipéi están condicionadas por las necesidades defensivas del país norteamericano.

“Cualquier venta de armas que hagamos con cualquier país del planeta, y esto también vale para Taiwán, tiene que equilibrarse con lo que nuestros comandantes de combate en todo el mundo nos dicen que son sus necesidades mínimas en caso de un conflicto en su región”, aseveró.