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Resumen

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Esta captura de pantalla de un video de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (derecha), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (izquierda, de espaldas a la cámara). VARIAS FUENTES / AFP
Esta captura de pantalla de un video de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (derecha), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (izquierda, de espaldas a la cámara). VARIAS FUENTES / AFP
Por Agencia AFP

La mujer acusada de espiar para Beijing al fundador de Nvidia, Jensen Huang, mientras mantenían una relación amorosa visitó Taiwán ocho veces entre 2024 y 2025, aseguró este jueves un ministro de la isla.

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