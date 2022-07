Los más de 90 mil documentos clasificados sobre las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán, difundidos el 25 de julio del 2010, fueron el primer gran destape de WikiLeaks con alcance global.

Con el paso de los años, la plataforma fundada por el programador australiano Julian Assange comenzó a difundir cientos de miles de archivos, muchos de ellos clasificados como confidenciales, que abarcaban desde posibles crímenes de guerra por parte del ejército estadounidense, prácticas de tortura por agentes de la CIA, prisiones donde no existían los derechos y correos de funcionarios del Gobierno.

En total, WikiLeaks posee una base de datos pública con más de 1,2 millones de documentos que involucran a gobiernos de diferentes países, incluido el Perú.

WikiLeaks fue fundada en el 2006 con el objetivo de convertirse en una “fuente de Inteligencia abierta o una agencia de inteligencia para la gente”, según uno de sus antiguos miembros, James Ball.

Pero fue cuatro años más tarde de su creación cuando alcanzó niveles internacionales.

CRÍMENES EN AFGANISTÁN

El 25 de julio del 2010, WikiLeaks difundió más de 90 mil documentos que revelaron cientos de operaciones encubiertas, matanzas a civiles y la colaboración de Estados Unidos con talibanes pakistaníes durante la guerra en Afganistán.

También se conoció que Estados Unidos contaba con una unidad secreta destinada a “capturar o asesinar” a los líderes talibanes en Afganistán.

WikiLeaks contó con tres diarios aliados para difundir esta información: The New York Times, The Guardian y Der Spiegel.

EJECUCIONES EN IRAK

En octubre del 2010, una nueva filtración llegó de la mano de WikiLeaks. Esta vez fueron revelados 40 mil documentos sobre las operaciones estadounidenses en Irak.

En los documentos, jefes militares estadounidenses admitían que el 60% de los muertos en Irak entre el 2003 y el 2009 eran civiles.

Pocos meses antes, el 5 de abril, la plataforma WikiLeaks ya había filtrado el video Collateral Murder, el registro en el que se veía a un helicóptero de combate Apache aniquilar a 12 civiles iraquíes en Bagdad.

Entre las víctimas se encontraba el fotógrafo de la agencia Reuters, Namir Noor-Eldeen.

EL CABLEGATE

El 28 de noviembre del 2010, WikiLeaks difundió 251.187 cables del Departamento de Estado. En ese momento fue considerada la filtración de documentos más grande de la historia y entre sus folios se podían encontrar reportes de 274 misiones diplomáticas estadounidenses a Washington entre los años 1966 y 2010.

Todo el material, difundido globalmente y por el que Assange pasó a convertirse en el principal objetivo no oficial de Estados Unidos, revelaba el accionar del cuerpo diplomático estadounidense en el mundo.

El rey saudí, por ejemplo, les pedía atacar a Irán cuanto antes. Se conocían los bombardeos a objetivos terroristas en Yemen. Se preguntaba sobre la salud de Cristina Fernández de Kirchner o, en el caso peruano, se informaba sobre la relación entre el ejército y el narcotráfico en la Amazonía, además del “ego colosal” de Alan García como lo describía en un cable diplomático el entonces embajador James Curtis Struble.

Posteriormente, además, se conocería por medio de una nueva filtración que a través de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Gobierno de Estados Unidos realizaba escuchas secretas sobre líderes globales, incluidos los jefes de Gobiernos aliados. Por ejemplo, se encontró una conversación entre la canciller alemana Angela Merkel y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, además de conversaciones de Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy y Benjamin Netanyahu, entre otros.

CÁRCELES INFERNALES

En abril del 2011, los destapes a cargo de WikiLeaks continuaban remeciendo a la política estadounidense y al mundo.

Con una nueva filtración, la plataforma reveló los abusos que se cometían al interior de las cárceles de Guantánamo, en Cuba; Abu Ghraib y Camp Bucca, ambos en Irak.

Estos documentos revelaron que Estados Unidos mantuvo presos durante años a personas que no representaban un peligro para la seguridad del país y que no tenían vínculos con organizaciones terroristas como Al Qaeda.

Además, se informaba de un preso de 89 años, con demencia senil y artritis, que fue encerrado en Guantánamo porque encontraron un teléfono satelital en su casa. Mientras que el reo más joven tenía 14 años.

En total, los informes revelaban que 150 personas estaban detenidas sin ningún tipo de juicio previo.

Con el paso del tiempo, analistas han determinado que Camp Bucca fue la semilla que dio origen al Estado Islámico pues permitió que Abu Bakr al Bagdadi, líder del grupo terrorista que cumplía condena ahí, radicalizara a otros reos.

TORTURA EN LA CIA

En octubre del 2015, la plataforma publicó una serie de correos electrónicos enviados desde la cuenta privada del director de la CIA, John Brennan, que revelaban una estrecha relación de la agencia de espionaje y contratistas privados.

Sin embargo, lo más grave fueron las conversaciones en las que el director de la CIA habla sobre los métodos de tortura. Entre los correos se encontró uno del senador republicano Christopher S. Bond donde pedía a sus compañeros legisladores prohibir las prácticas de torturas cometidas durante los interrogatorios de la CIA.

EL CORREO DE CLINTON

Considerado como el último gran destape de WikiLeaks, debido principalmente al efecto que tuvo sobre las elecciones presidenciales, está la filtración de más de 30 mil correos recibidos y enviados en el 2016 por quien entonces trabajaba como secretaria de Estado, Hillary Clinton.

También se filtraron miles de correos del entonces jefe de campaña de Clinton, John Podesta, y del Comité Nacional Demócrata.

Los mensajes revelan las intenciones de Clinton de realizar una intervención secreta en Siria, además revelaba contradicciones entre lo que Clinton decía durante sus presentaciones públicas y sus verdaderos pensamientos, sobre todo frente a la migración y su postura política.

Clinton terminó perdiendo las elecciones de ese año con el republicano Donald Trump. Dentro de las múltiples razones, diversos analistas consideraron que la filtración de correos habían mellado en el respaldo a Clinton, principalmente dentro del Partido Demócrata, luego de que algunos mensajes revelaran cierta inclinación por ella sobre otros precandidatos, como Bernie Sanders.