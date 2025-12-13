El mandatario republicano apuntó que las fuerzas sirias han cooperado con las estadounidenses. (EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL)
El mandatario republicano apuntó que las fuerzas sirias han cooperado con las estadounidenses. (EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL)
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de Estados Unidos, , anunció este sábado que habrá “represalias muy graves” tras el asesinato de dos militares y un intérprete civil estadounidenses en un ataque del Estado Islámico (ISIS) en Siria.

“Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria, dos soldados y un intérprete civil”, escribió Trump en su red social, Truth Social. “Habrá represalias muy graves”, añadió.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó hoy de una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria” que dejó tres víctimas.

Siria conmemora en relativa calma el primer aniversario de la caída de Bashar al Assad


Otros tres militares resultaron heridos, aunque según el mandatario “se encuentran bien”, y el atacante fue abatido.

“Se trata de un ataque del , en una zona muy peligrosa de Siria que no está totalmente controlada por ellos. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está muy enfadado y preocupado por este ataque”, aseguró Trump.

El mandatario republicano apuntó que las fuerzas sirias han cooperado con las estadounidenses.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó que el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, escribió en X.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que EE.UU. eliminará “sin piedad” a quien ataque a ciudadanos estadounidenses

Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”, dijo Hegseth.

Nicolás Maduro dejó a todos sorprendidos al anunciar que el “2026 ya empezó en Venezuela” al presentar su “Plan 2026”. El anuncio ocurre en medio de tensiones por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.🧐 Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú. Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj Sitio web: https://trome.pe/ TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/ Twitter: https://twitter.com/tromepe Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/ TikTok: https://www.tiktok.com/@tromepe

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC