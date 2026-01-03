El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 19 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL)
Donald Trump ordenó ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares, según CBS
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche , en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.

Otros medios estadounidenses al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó “el despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó la “profunda preocupación” de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por “la consecuente escalada de tensión en la región”.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

