Fotografía del 8 de mayo del 2025 de integrantes del Ejército de los Estados Unidos, del área de Defensa Nacional, patrullando la frontera con México en el Área de Defensa Nacional, en Nuevo México (EE.UU.). Foto: EFE/Ángel Colmenares
Por Agencia AFP

El ejército estadounidense derribó por error con un láser un dron gubernamental cerca de la frontera con México el jueves, lo que provocó el cierre del espacio aéreo cercano, según informaron medios de prensa.

