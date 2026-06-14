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Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Missouri, centro de Estados Unidos. (Captura de video).
Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Missouri, centro de Estados Unidos. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo, informaron los servicios de emergencia a la AFP.

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