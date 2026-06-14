Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo, informaron los servicios de emergencia a la AFP.

El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

La avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas tras despegar hacia las 11H30 locales (16H30 GMT) y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales.

Equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar, según los informes.

12 KILLED in Missouri plane crash pic.twitter.com/rZT1ipiHyz — RT (@RT_com) June 14, 2026

FOX4, un canal de televisión local, dijo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.