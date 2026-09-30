El gobierno de Estados Unidos presentó este martes 29 la nueva versión del portal America.gov, que servirá como un acceso centralizado a los servicios federales que antes se encontraban dispersos en diversas plataformas. En total, la flamante plataforma web busca unificar de forma gratuita las consultas que los ciudadanos hacían a unos 29.000 sitios web.

La gran novedad es que el sistema actualizado está impulsado por inteligencia artificial (IA) con la finalidad de agilizar las consultas y trámites con “fuentes oficiales del gobierno”, además de poder responder al usuario empleando lenguaje cotidiano, al punto de que sus gestores lo definen como un “asistente personal” para los servicios gubernamentales.

Los creadores de America.gov aseguran que las preguntas que se hagan al servicio de eliminan de forma automática y que la plataforma no guardará datos de los usuarios, incluyendo la ubicación geográfica, a fin de garantizar la privacidad.

Así luce el nuevo portal gubernamental que presentó Donald Trump. (Foto: captura de pantalla America.gov)

De momento el lanzamiento de la plataforma se encuentra en su primera fase, en la que sirve esencialmente para la navegación, la obtención de información oficial y las consultas de estado de algunos trámites, mientras que para la segunda etapa se espera que el sitio permita directamente la realización de trámites y envío de formularios.

Gobierno y sector tecnológico

La iniciativa se enmarca en las recientes afirmaciones de Donald Trump, presidente de EE.UU., en el sentido de que busca potenciar el negocio de la inteligencia artificial y dejar su marco de negocio “tal como está”, algo que le habría eso saber a su homólogo chino, Xi Jinping, en la reciente cumbre bilateral que los reunió en Washington.

Los medios estadounidenses coinciden en que es una manifestación más de la política de la gestión de Trump de implementar de forma cada vez más amplia la IA al interior del aparato estatal.

Google ha indicado que “se enorgullece de ser socio estratégico de esta iniciativa”, explicando que el sistema de America.gov está basado en su modelo Gemini y que con la nueva plataforma gubernamental espera “ayudar a más de 100 millones de personas a acceder a recursos públicos esenciales con mayor rapidez y facilidad”.

Gemini ha servido como base para el sistema de consultas de America.gov. (Foto: Google)

“Al respaldar la visión de la administración para la modernización digital, nos comprometemos a lograr que estos servicios públicos cotidianos sean fluidos, accesibles y eficaces para todos los estadounidenses”, mencionó la compañía en un comunicado.

El proyecto no solo ha involucrado a Google, sino que ha contado con la contribución del National Design Studio, agencia temporal de la Casa Blanca creada por Trump hace un año para “modernizar” los servicios digitales del gobierno. A cargo de la entidad se encuentra el empresario Joe Gebbia, conocido por ser cofundador de Airbnb.

La presentación de America.gov fue parte de un evento más grande realizado en el Auditorio Andrew W. Mellon de Washington, que se vio complementado con una reunión entre el mandatario estadounidense y varios de los nombres más pesados de la industria tecnológica: Jensen Huang, de Nvidia; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Alex Karp, de Palantir; Greg Brookman, de Open AI; Jeff Bezos, de Amazon; y Dario Amodei, de Anthropic.

Dicho encuentro fue presentado por la Casa Blanca y el entorno presidencial como una reunión de “superinteligencia”, término que Trump quiere impulsar en lugar de inteligencia artificial. De la misma manera, el gobernante norteamericano ha señalado que lo hasta ahora se ha llamado “noticias falsas” debe recibir la denominación de “noticias artificiales”.

.@POTUS hosts a Super Intelligence meeting at the White House 🇺🇸 pic.twitter.com/wJHYWZMODg — Margo Martin (@MargoMartin47) September 29, 2026

El mandatario asegura que la IA implementada para los servicios gubernamentales permitirá “un buen uso” de esta tecnología y durante la presentación de America.gov enfatizó que el impulso a esta plataforma está directamente ligado a sus intenciones de reforma electoral.

Trump insistió en que para que todo esto rindiera fruto “debe aprobarse la Ley para Salvar a Estados Unidos”, proyecto normativo que plantea exigir a los votantes demostrar su ciudadanía estadounidense y presentar una identificación con foto al momento de registrarse para el sufragio.

Según el presidente de EE.UU., el nuevo portal web permitirá que cualquier elector demuestre su condición de ciudadano antes de acudir a las urnas y que con esto pondrá fin a “cualquier tipo de queja” sobre el acceso a este y otros servicios ciudadanos como la salud.

Interrogantes

Aunque la premisa de acceder a los trámites estatales de forma simple y análoga a las consultas con un asistente de IA típico es atractiva, no está libre de generar preguntas debido a que America.gov podría estar sujeto a los mismos problemas que los servicios privados antes citados, como la alucinación en los modelos de lenguaje.

Joe Gebbia, director de diseño del National Design Studio, interviene durante el acto de presentación del nuevo sitio web America.gov, celebrado en el auditorio Andrew W. Mellon de Washington, D.C., el 29 de septiembre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

La dependencia de la inteligencia artificial también ha sido una fuente de preocupación heredada de los propios cuestionamientos que ya tenía el National Design Studio, pues la posibilidad de encontrar información incorrecta en consultas de alta sensibilidad como los servicios sanitarios o sociales no debería generar ningún marco de duda.

Gebbia ha señalado que la apuesta de las plataformas que desarrolla su agencia se basa en “líneas limpias, ilustraciones lúdicas y el flujo intuitivo de las mejores marcas de consumo”, propuesta recibida de buen grado por ciertos sectores, pero que encontró rechazo en otros. Algunos analistas criticaron que la lógica comercial no era necesariamente aplicable a todos los servicios estatales.

Lo curioso es que la nueva plataforma parece no estar completamente alineada con el discurso del presidente de Estados Unidos, sobre todo en temáticas consideradas sensibles o polarizantes.

La agencia Associated Press reporta haber consultado al sistema sobre la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE.UU. en el 2020, en las que Trump dice haber sido víctima de un fraude, encontrando una respuesta desfavorable a la postura del líder del Partido Republicano.

El presidente estadounidense Donald Trump escucha al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, hablar con la prensa tras una reunión de ejecutivos de tecnología sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca, Washington D.C., el 29 de septiembre de 2026. La reunión se produce poco después de que el gigante tecnológico OpenAI cancelara el lanzamiento de su modelo más reciente debido a problemas de seguridad, y tras una serie de revelaciones sobre el funcionamiento anómalo de la tecnología. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

La respuesta que brindó America.gov fue que “las fuentes federales oficiales no muestran que haya habido un fraude generalizado” en los citados comicios. El chatbot gubernamental añade que los “delitos electorales” que se registraron fueron hechos aislados que recibieron un proceso acorde al marco legal.

Otros temas en los que la agencia encontró discrepancias entre las opiniones del jefe de gobierno estadounidense y America.gov fueron la reelección presidencial y el cambio climático. Asimismo, el sistema seguía llamando Departamento de Defensa a la cartera que Trump ha rebautizado en este segundo mandato como Ministerio de Guerra.

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