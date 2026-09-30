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Resumen

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Donald Trump lanzó el servicio America.gov esta semana. (Foto: El Comercio)
Donald Trump lanzó el servicio America.gov esta semana. (Foto: El Comercio)
Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Estados Unidos presentó este martes 29 la nueva versión del portal America.gov, que servirá como un acceso centralizado a los servicios federales que antes se encontraban dispersos en diversas plataformas. En total, la flamante plataforma web busca unificar de forma gratuita las consultas que los ciudadanos hacían a unos 29.000 sitios web.

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