Un Mundial sin drones: el plan de EE.UU. para blindar sus cielos por seguridad (y qué tan necesario es)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido claro en su desconfianza hacia los drones. Una preocupación que ha crecido desde que la guerra en Ucrania mostró su capacidad de destrucción.

Si en junio del año pasado el mandatario emitió una orden ejecutiva para reducir “la amenaza creciente” de los drones contra la seguridad del país, en diciembre su gobierno afirmó que todos los vehículos aéreos no tripulados fabricados en el extranjero representaban “riesgos inaceptables” y se les prohibió vender sus productos libremente en el país. El golpe más fuerte fue para DJI, la compañía china líder en el sector.

Por eso no sorprende que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informara esta semana que el gobierno invertirá US$115 millones en tecnología antidrones para aumentar la seguridad de los cielos durante el magno certamen futbolístico. Una medida que acompañará con una nueva oficina dedicada a impulsar las tecnologías de drones y antidrones.

EN CIFRAS 837.513 es el total de drones registrados en EE.UU., según la Administración Federal de Aviación (FAA). Los aparatos realizan diversas tareas, como fertilizar los campos agrícolas y supervisar obras, entre otras.

500 mlls. de solicitudes de entradas para el Mundial ha recibido la FIFA. La final se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

Semanas atrás, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que forma parte del DHS, otorgó US$250 millones a los 11 estados del país que albergarán partidos de la Copa del Mundo con el fin de adquirir tecnología antidrones. Durante la cita, el uso de estos vehículos quedará restringido en las sedes del evento.

Inversión pertinente

Si bien los drones podrían significar un riesgo, resulta evidente que un evento como el Mundial de fútbol, con tantas sedes y espacios al aire libre, representa un reto en materia de seguridad para cualquier nación.

Por ello, el experto en seguridad internacional Román Ortiz considera que una inversión en tecnología antidrones es fundamental. “Los drones significan un salto en las capacidades que cualquier criminal o grupo terrorista dispone. Tiene mucho sentido buscar protegerse de ellos en un evento de esa magnitud. Hay que tener en cuenta que los drones no solamente se utilizan con explosivos. En México se han utilizado para descargar agresivos químicos sobre la población. Es una situación bastante complicada, sobre todo cuando uno tiene multitudes concentradas en sitios con cielo abierto”, señala a El Comercio.

SEDES DEL MUNDIAL 2026 EN EE.UU. Las ciudades donde se prohibirá el uso de drones Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Ángeles

Nueva York / Nueva Jersey

Filadelfia

Área de la Bahía de San Francisco

Seattle

El experto destaca que en términos de seguridad los drones son un desafío porque son tecnologías nuevas que apuntan mucho al uso doméstico y que se ven en el espacio civil, donde tienen tantas aplicaciones que resultan muy difíciles de controlar, por lo que cualquiera puede transformar un dron civil en un instrumento militar con relativa facilidad.

En la misma línea, Juan Yamamoto, experto en vehículos no tripulados en el Perú e instructor del Instituto Superior Tecnológico Elmer Faucett, señala que se trata de una tecnología que ha evolucionado muchísimo.

“Si una persona en su casa puede armar un dron por 500 dólares y ese dron puede llevar como mínimo una carga de 500 gramos, pues hay que saber que una granada pesa 340 gramos. Es decir, está dentro del rango de lo que se considera un arma letal y de alto perfil que sí puede ser altamente efectiva”, explica.

Los expertos añaden que otro punto fundamental por tener en cuenta es que en el caso de las tecnologías de aviones no tripulados es mucho más barato el ataque que la defensa. “Esto significa que hay que hacer una inversión muy grande para proteger, mientras que quien utiliza el dron como un instrumento de agresión, consigue un instrumento bélico muy efectivo por una inversión relativamente pequeña”, dice Ortiz.

Estrategias variadas

La Casa Blanca no ha detallado qué tecnologías usará contra los drones sospechosos, pero algunas de las más comunes incluyen software de rastreo o láseres para contrarrestar estos vehículos no tripulados.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el próximo 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

“Hay una variedad de tecnologías para interceptar drones. Desde ondas perturbadoras de señales, que bloquean aquella que está enviando el operador para manejar un dron, hasta armas de fuego que sirven para derribar los drones físicamente”, expone Ortiz.

También existen drones militares que buscan derribar los misiles de los drones más pequeños, siempre con el objetivo de interrumpir el vuelo del dron o que la persona que lo está controlando ya no tenga control del aparato, explica Carlos Saito Villanueva, cofundador y gerente de operaciones del Grupo Qaira, una start-up peruana que desarrolla drones para monitorear el medio ambiente.

“Los láser también son interesantes porque lo que hacen es un daño en el dron como tal, también se usan drones contra drones. Incluso hay drones que tienen como unas una especie de telas que son lanzadas al dron sospechoso y eso hace que se caiga. Entonces hay muchas formas de neutralizar un dron. Su tamaño y lo que se quiera hacer con él es clave para saber qué tecnología antidrones es la mejor”.

Yamamoto pide no olvidar que la seguridad trabaja en capas. “La primera es la legal, donde es importante la prohibición del uso de estos aparatos. La segunda es la tecnológica y la última capa es la física, donde se evalúa, por ejemplo, la instalación de mallas, para proteger un lugar en específico”.

Pese a las posibles amenazas, Saito enfatiza que estos aparatos no son armas en sí mismos, por lo que el control sobre su uso será crucial para evitar ataques o eventos indeseados.

“Claramente, el Estado tiene que estar protegido contra eso y debe proteger sus activos críticos y todo en donde la inteligencia pueda considerar que puede haber un ataque utilizando drones”, dice.

Yamamoto añade que el mundo tiene demasiados conflictos en curso como para dejar pasar la oportunidad de poder ensayar nuevas tecnologías para controlar el espacio aéreo. “Hacerlo nos va a servir a todos. Yo imagino que todas las naciones o todas las agencias de seguridad tomarán nota de la experiencia estadounidense en el Mundial 2025 para garantizar la seguridad de futuros eventos de esa envergadura”, apunta.