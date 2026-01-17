Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Un Mundial sin drones: el plan de EE.UU. para blindar sus cielos por seguridad (y qué tan necesario es)
Un Mundial sin drones: el plan de EE.UU. para blindar sus cielos por seguridad (y qué tan necesario es)

Un Mundial sin drones: el plan de EE.UU. para blindar sus cielos por seguridad (y qué tan necesario es)

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya está en marcha. EE.UU., anfitrión del evento junto a México y Canadá, se alista para la cita deportiva de junio y julio con un endurecimiento de su política migratoria, pero también con una estrategia de seguridad que ha puesto el foco en los drones, esos aparatos que vuelan de forma autónoma sobre nosotros y que en las manos equivocadas pueden dejar de ser herramientas útiles y convertirse en armas letales.

