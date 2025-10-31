La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, cumplió 20 años de vida este 31 de octubre, en medio de un periodo sumamente ajetreado dentro de sus labores como heredera al trono de España. Los dos últimos años han sido intensos para la hija de Felipe VI, debido a que ha tenido que compaginar la formación militar obligatoria que requiere su condición de sucesora del rey con las actividades oficiales que debe realizar en representación de su país.

Su futura llegada al trono supondría un hito en la historia española, debido a que antes de ella solo tres mujeres han portado la corona sin ser reinas consortes: Isabel la Católica, Juana I de Castilla y Aragón e Isabel II. En esta galería, un repaso a una decena de momentos cruciales en la vida de la joven heredera a la Corona de España.