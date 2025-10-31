Guillermo Vera Ayala
“El crimen no solo controla la venta de droga, sino que domina territorios”: qué hay detrás de la operación policial más letal en la historia de Brasil
El martes 28 de octubre se llevó a cabo en Río de Janeiro uno de los más grandes y sangrientos operativos policiales de la historia de Brasil, el cual tenía como objetivo debilitar al Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo del país sudamericano. La llamada “Operación Contención” dejó un saldo de más de 130 fallecidos tras la intervención de 2.500 policías en los complejos de Alemão y Penha.

