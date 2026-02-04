Escuchar
(2 min)
Esta fotografía muestra la corona de la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo expuesta en la Galería de Apolo el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Esta fotografía muestra la corona de la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo expuesta en la Galería de Apolo el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía muestra la corona de la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo expuesta en la Galería de Apolo el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Esta fotografía muestra la corona de la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo expuesta en la Galería de Apolo el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
/ STEPHANE DE SAKUTIN
Por Agencia EFE

El Museo del Louvre anunció este miércoles que la corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió daños por aplastamiento y una deformación significativa durante el “brutal” robo de joyas del 19 de octubre de 2025, conservó su integridad casi total, lo que permitirá su restauración completa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia podrá ser completamente restaurada
Europa

El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia podrá ser completamente restaurada

Adiós Zoom y Teams: Europa busca autonomía digital frente a Estados Unidos con numerosos desafíos por delante
Mundo

Adiós Zoom y Teams: Europa busca autonomía digital frente a Estados Unidos con numerosos desafíos por delante

Zelensky cifra en 55.000 el número oficial de soldados ucranianos muertos en esta guerra
Europa

Zelensky cifra en 55.000 el número oficial de soldados ucranianos muertos en esta guerra

Fin de START III: por qué el mundo entra ahora en una etapa “peligrosa” sin control nuclear
Actualidad

Fin de START III: por qué el mundo entra ahora en una etapa “peligrosa” sin control nuclear