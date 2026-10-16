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Resumen

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Manifestantes se reúnen en la plaza de la Bastilla durante una protesta sobre las condiciones en los centros educativos en París, Francia, el 8 de octubre de 2026. Desde finales de septiembre de 2026, una oleada de protestas de estudiantes de secundaria —a la que más tarde se sumaron universitarios— recorre Francia debido a la grave escasez de profesorado, la masificación de las aulas, la falta de recursos y las deficientes condiciones para el aprendizaje. EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH
Manifestantes se reúnen en la plaza de la Bastilla durante una protesta sobre las condiciones en los centros educativos en París, Francia, el 8 de octubre de 2026. Desde finales de septiembre de 2026, una oleada de protestas de estudiantes de secundaria —a la que más tarde se sumaron universitarios— recorre Francia debido a la grave escasez de profesorado, la masificación de las aulas, la falta de recursos y las deficientes condiciones para el aprendizaje. EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH
/ FIRAS ABDULLAH
Por Agencia AFP

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este viernes la célula de crisis del gobierno, la víspera de una protesta social “bastante importante” contra el encarecimiento de la vida, con los “chalecos amarillos” y los estudiantes de liceo como protagonistas.

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