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Resumen

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Una persona patea una bengala contra los agentes de policía que dispersan a los manifestantes al final de una protesta que forma parte de una jornada nacional de movilizaciones convocada por estudiantes de secundaria, el 6 de octubre de 2026. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP
Una persona patea una bengala contra los agentes de policía que dispersan a los manifestantes al final de una protesta que forma parte de una jornada nacional de movilizaciones convocada por estudiantes de secundaria, el 6 de octubre de 2026. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las protestas en defensa de la educación pública que están teniendo lugar en Francia son un reflejo de como el islam quiere “apoderarse de lo que una vez fue un gran país”.

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