Ocho personas resultaron heridas en un ataque ruso con dron que alcanzó una clínica privada y un edificio adyacente en el centro de Kiev, que ya ha había sido objetivo poco antes, también a plena luz del día, de otro bombardeo que mató a una persona en la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania.

“En estos momentos hay siete personas heridas, seis de las cuales trabajadores de (la clínica) Dobrobut”, dice la página de Facebook del centro médico, que ya había sido atacado en otra ocasión durante esta guerra.

LEE TAMBIÉN: Cómo Ucrania logró llevar 450 drones hasta Moscú en su mayor ataque contra la capital de Rusia

En total, más de veinte personas han resultado heridas este lunes en Kiev en los constantes ataques rusos con drones que viene sufriendo la capital desde hace días, según cifras publicadas por la Policía ucraniana.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en un centro médico privado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 28 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Serhii Okunev / AFP). / SERHII OKUNEV

Además de la clínica y del edificio histórico que alberga la Academia de las Ciencias, estos ataques rusos han provocado daños en varias viviendas, un centro de negocios, una gasolinera y varios negocios.

También este lunes, los ataques rusos han matado a tres personas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania.