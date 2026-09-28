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Resumen

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Un incendio en el centro médico de Dobrobut tras un ataque aéreo ruso contra Kiev el 28 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
Un incendio en el centro médico de Dobrobut tras un ataque aéreo ruso contra Kiev el 28 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia EFE

Ocho personas resultaron heridas en un ataque ruso con dron que alcanzó una clínica privada y un edificio adyacente en el centro de Kiev, que ya ha había sido objetivo poco antes, también a plena luz del día, de otro bombardeo que mató a una persona en la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania.

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