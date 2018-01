El ex presidente Rafael Correa, uno de los principales opositores al Gobierno del actual mandatario, Lenín Moreno, volverá este jueves a Ecuador para "quemar suela" y recorrer la patria en campaña por el "No" a varias de las siete preguntas de la consulta popular impulsada por su sucesor.



"Voy a mi Patria el 4 de enero, a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia (partidos políticos tradicionales). ¡Hasta la victoria siempre!", escribió Correa en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario, que reside en Bélgica desde que dejó el poder en mayo pasado en manos de Moreno, su entonces correligionario, ha mantenido una fuerte crítica al actual Gobierno y una disputa con su sucesor por el control del movimiento Alianza País (AP), la tienda del dividido oficialismo.

Hoy di una entrevista en Radio Gaviota, de Machala, y entendí mal la pregunta de “cuándo regresaba al ECUADOR”. Yo entendí “del ECUADOR”.

Yo voy a mi Patria el 4 de enero, a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia.

¡Hasta la victoria siempre! — Rafael Correa (@MashiRafael) 2 de enero de 2018

Ricardo Patiño, ex canciller de Correa, también confirmó la llegada de el ex mandatario y en su cuenta de Twitter dijo que volverá para "vencer a la traición".



Esto es para Patiño una "buena noticia al iniciar el año" y dijo que Correa "viene al Ecuador esta semana y se queda todo el mes a 'quemar suela de zapato'".



Se trata, comentó Patiño de "volver a las raíces del trabajo puerta a puerta" para "vencer a la traición y a decir NO a la consulta tramposa e inconstitucional. ¡Venceremos!", concluyó el ex canciller, un político muy cercano a Correa.



El pasado mes de noviembre Correa dijo que no volvería a residir en Ecuador "por varios años", luego de una corta visita con fines partidistas que realizó entonces a Ecuador, donde se profundizó el cisma en el movimiento oficialista.



No obstante, dejó abierta la posibilidad de volver si así lo demandaban las circunstancias.



El ex legislador Virgilio Hernández, afín a Correa, afirmó hoy que el ex mandatario "no puede dejar de estar presente en un momento en el que se ha convocado a una consulta violentando todos los procedimientos constitucionales y legales", extremo que es rechazado por el Ejecutivo.

Hernández insistió en la necesidad de que Correa esté en la campaña electoral del referendo para "tratar de llegar a la ciudadanía y que se dimensione lo que está en juego".



Unos trece millones de electores están facultados para participar en el referendo y la consulta popular impulsada por el Gobierno de Moreno sobre corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores.



El ala correísta de Alianza País propugna el No en la consulta popular en unas preguntas sobre la reelección indefinida, la situación de un consejo que designa a las autoridades de control y sobre minería.



La campaña proselitista inicia mañana, miércoles, y se extenderá hasta el 1 de febrero, tres días antes de las votaciones.



El Consejo Nacional Electoral informó de que 40 organizaciones políticas y sociales se han inscrito para la consulta popular, de ellas 36 están a favor del Sí y cuatro por el No.



Fuente: EFE