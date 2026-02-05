Venezuela avanza en una amnistía sin perdón a las “violaciones graves” de los derechos humanos

Escuchar
La presidenta, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente del Parlamento de Venezuela. (Foto: Marco Bello / Reuters)

Por Agencia AFP

El Parlamento de Venezuela debate desde este jueves una ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

