El ataque sorpresa en Israel perpetrado por Hamás por tierra, mar y aire dejó también al menos 286 soldados israelíes muertos y serios cuestionamientos a los servicios de inteligencia por no poder detectar a tiempo el plan de los islamistas, y por la demora de la reacción de los militares para acabar con el ataque antes de que se perpetre la masacre de civiles.

En Gaza, hasta este domingo los bombardeos de Israel en represalia han dejado más de 2.300 palestinos muertos y miles de heridos.

Una bola de fuego estalla durante un bombardeo de Israel en el norte de la Franja de Gaza el 14 de octubre de 2023. (Foto de Aris MESSINIS / AFP). / ARIS MESSINIS

Israel ordenó el viernes a los habitantes del norte de Gaza que se vayan de la zona y se dirijan hacia el sur, en lo que los analistas interpretan como un primer paso para lanzar una ofensiva terrestre en el enclave palestino.

En total, en Gaza viven 2,4 millones de personas, de ellas 1,1 millones tienen sus hogares en el norte.

Desde el viernes, decenas de miles de personas ya se fueron hacia el sur de Gaza, según la ONU.

En este punto, cabe analizar cuál es el poder de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para hacer frente a esta nueva guerra con Hamás, y qué otros países del Medio Oriente tienen ejércitos poderosos.

Un convoy de vehículos militares israelíes circula por una carretera en un lugar no revelado en la frontera con la Franja de Gaza el 15 de octubre de 2023. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

El poder de Israel y su guerra contra Hamás

El Ejército de Israel. (AFP).

El Global Fire Power (GFP) analiza todos los años el poder de cada nación para afrontar guerras en tierra, mar y aire por medios convencionales.

En este análisis, Israel ocupa el lugar 18 de los 145 países que forman parte del estudio anual, según el GFP.

Cabe precisar que los cinco países ubicados como las máximas potencias militares del mundo son: 1. Estados Unidos, 2 Rusia, 3 China, 4 India y 5 Reino Unido.

En cuanto a tropas, Israel cuenta con 646.000 militares entre activos y reservistas.

De ese total, el personal militar activo está integrado por 173.000 personas, los militares de reserva son 465.000 y hay 8.000 paramilitares.

Un avión de combate de Israel F-35 sobrevuela la ciudad costera mediterránea de Tel Aviv durante las celebraciones del 73º Día de la Independencia del país el 15 de abril de 2021. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

El poderío aéreo de Israel está compuesto por 601 aviones disponibles, entre ellos 241 cazas, 32 de ataque, 15 de transporte, 153 de entrenamiento, 23 de misiones especiales, 11 cisterna-petroleros, 126 helicópteros, 48 helicópteros de ataque.

En tierra, el poder de Israel está compouesto por 2.200 tanques, 56.290 vehículos blindados de combate, 650 dispositivos de artillería autopropulsada, 300 de artillería remolcada y 300 lanzacohetes.

Mientras que el poder naval lo componen 67 buques de guerra y submarinos. Entre ellos se encuentran 7 corbetas de guerra, 45 buques patrulleros y 5 submarinos.

Un obús autopropulsado M109 de 155 mm del ejército israelí dispara rondas cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 11 de octubre de 2023. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Para el 2023, el presupuesto en Defensa de Israel ascendió a US$ 24.300 millones.

La cadena CNN entrevistó a Alexei Chévez, consultor en seguridad y fuerzas armadas, quien dijo que es indiscutible el poder de fuego de Israel, inmensamente superior si se le compara con Hamás, grupo islamista designado como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea a quien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró la guerra.

“Los números entre la capacidad de las Fuerzas de Defensa de Israel y los militantes de esta banda terrorista Hamás son muy, muy, diferentes”, sostuvo Chévez.

Agregó que el presupuesto militar millonario con el que cuenta Israel le permite tener los aviones de combate de última tecnología, un número considerable de tanques y helicópteros de ataque, entre otros equipos de última generación.

¿Es suficiente para derrotar a Hamás?

Chévez le dijo a CNN que aunque los números de Israel pueden ser muy contundentes, “no todo esto que tú ves reflejado en números se puede trasladar al universo que es la Franja de Gaza”, donde hay cientos de miles de civiles atrapados entre dos fuegos.

“No vas a mandar una bomba atómica a Gaza, no vas a usar aviones de combate que no necesitas, más de los que están usando ahorita para lanzar bombas y destruir instalaciones aparentemente militares de Hamás”, señaló.

El especialista estimó que muy pronto Israel tendrá que incursionar en Gaza con sus soldados, apoyados de vehículos blindados y helicópteros. Y ahí, sostiene, el peso del combate recaerá en la experiencia de los soldados israelíes contra los combatientes de Hamás y su equipamiento: “Se vuelve más parejo”, remarca.

Con respecto a por qué Israel no detectó el plan de Hamás, Chévez dijo: “Esta es una pregunta que les va a llevar a los israelíes años resolver. Digamos que había una paz fluida en la frontera sur y nunca imaginaron que los pudieran sorprender. Y, sobre todo, hay otra cosa: que los sorprendieran de la manera en que lo hicieron; o sea, en utilizar bulldozers para derribar las protecciones que tenían en su frontera los israelíes, el lanzar 2.500 cohetes simultáneamente (Hamás dice que fueron 5.000), pues era algo que ni lo habían proyectado en sus juegos de guerra, ni lo habían esperado”.

En cuanto al futuro del conflicto, Chévez estimó: “Hoy en día, mayoritariamente, la opinión pública está volcada a apoyar a Israel por las atrocidades que vimos que cometieron (Hamas), pero cuando empezamos a ver también daños colaterales de los bombardeos israelitas, de los enfrentamientos en las ciudades, pues probablemente este apoyo unilateral e incondicional va a ir mermando un poco”.

Una fotografía proporcionada por la oficina de medios del ejército iraní el 4 de octubre de 2023 muestra drones de fabricación local durante un simulacro militar en un lugar no revelado en Irán. (AFP). / -

Los ejércitos más poderosos en el Medio Oriente

El análisis del Global Fire Power también ubica en su ranking a los ejércitos más poderosos en el Medio Oriente, además de Israel.

El mejor posicionado es Pakistán, que ocupa el puesto 7 de los 145 analizados.

Luego viene Turquía, un miembro de la OTAN que está en el puesto 11 de las principales potencias mundiales.

Le sigue Egipto, que ocupa el puesto 14 de 145 entre los países considerados para la revisión anual del GFP.

La cuarta nación más poderosa del Medio Oriente es Irán, que está en el puesto 17 del análisis del Global Fire Power.

Y el quinto ejército más poderoso del Medio Oriente es Arabia Saudita, en el puesto 22 del ranking.

De todos estos países poderosos del Medio Oriente, es Irán quien respalda abiertamente a Hamás y ha estado subiendo el tono de sus amenazas a Israel en los últimos días.

Este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, dijo a la cadena catarí Al Jazeera que su país no será un mero “espectador” ante los crímenes cometidos en Gaza por Israel, y volvió a alertar sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda por toda la región.

La posibilidad de que se abran otros frentes en la guerra “aumenta cada hora”, advirtió. Dijo que la única forma de evitar ese escenario es deteniendo los bombardeos en Gaza. Repitió que “todos los escenarios están sobre la mesa”.

Si se expande el conflicto en la región, “Estados Unidos también sufrirá grandes pérdidas”, amenazó Abdolahian.