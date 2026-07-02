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Resumen

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Irán se mantiene en su posición a favor de que se retiren las amenazas para desbloquear el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)
Irán se mantiene en su posición a favor de que se retiren las amenazas para desbloquear el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El Ejército iraní advirtió este jueves de que los buques que no navegan por las rutas establecidas por la República Islámica “recibirán una respuesta inmediata y contundente” y avisó a Estados Unidos de evitar interferencias en el estratégico paso.

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