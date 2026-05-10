Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miembros del Ejército iraní ondean banderas frente a un cartel del Líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Miembros del Ejército iraní ondean banderas frente a un cartel del Líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

La televisión estatal de Irán informó el domingo que el jefe del mando central militar, Alí Abdollahi, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde su nombramiento en marzo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.