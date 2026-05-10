La televisión estatal de Irán informó el domingo que el jefe del mando central militar, Alí Abdollahi, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde su nombramiento en marzo.

Jamenei emitió “nuevas directrices y orientaciones para la continuación de las operaciones para hacer frente al enemigo”, señaló la televisión estatal, sin precisar cuándo tuvo lugar la reunión.

Jamenei, supuestamente herido en los ataques del primer día de la guerra en Oriente Medio que costaron la vida a su padre y predecesor, Alí Jamenei, ha difundido únicamente comunicados escritos desde su nombramiento.

La guerra empezó el 28 de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel, que hasta la fecha han causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.