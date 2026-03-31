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Una unidad de artillería israelí desplegada en la frontera entre Israel y Líbano bombardea objetivos al otro lado de la frontera en Líbano, al norte de Israel, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Una unidad de artillería israelí desplegada en la frontera entre Israel y Líbano bombardea objetivos al otro lado de la frontera en Líbano, al norte de Israel, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El ministro libanés de Defensa, Michel Menassa, consideró el anuncio realizado este martes por Israel sobre su intención de controlar el sur del Líbano como una violación “sin precedentes” de la soberanía y afirmó que “jamás aceptarán” una prohibición al regreso de los desplazados de esa región.

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