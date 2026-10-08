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El presidente de Israel, Isaac Herzog, condecora a Yaniv Hayoun, pasajero israelí del vuelo 1073 de Flydubai, quien irrumpió en la cabina, redujo al copiloto y ayudó a estabilizar el avión. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
El presidente de Israel, Isaac Herzog, condecora a Yaniv Hayoun, pasajero israelí del vuelo 1073 de Flydubai, quien irrumpió en la cabina, redujo al copiloto y ayudó a estabilizar el avión. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El presidente israelí, Isaac Herzog, otorgó este jueves el Premio Presidencial al Heroísmo Civil a los seis “héroes” israelíes del vuelo de Flydubai FZ1073 que evitaron que el copiloto lo estrellara en el aeropuerto de Tel Aviv y que han destacado cómo los pasajeros se ayudaron mutuamente en esos momentos y se han convertido ahora “en una especie de familia”.

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