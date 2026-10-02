Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), calificó el incidente del vuelo de FlyDubai del pasado miércoles de acto “terrorista”, al tiempo que alabó la labor “heroica” del piloto indio Smit Machchhar por evitar “una una posible catástrofe”.

“El piloto de FlyDubai Smit Machchhar merece el máximo reconocimiento, ya que demostró valentía y responsabilidad al enfrentarse a un grave acto terrorista y un posible desastre. Su profesionalidad e integridad moral en las circunstancias más extremas lo convierten en un verdadero héroe”, aseguró en su cuenta oficial de X.

Y añadió que “más allá de las interpretaciones simplistas de los hechos o la adopción y promoción de teorías conspirativas, la vigilancia y la precaución siguen siendo esenciales para afrontar los peligros del extremismo y el terrorismo”.

Gargash hizo hincapié en su mensaje en el posible trasfondo “terrorista”, mientras que las autoridades emiratíes y de Arabia Saudita -a donde aterrizo de emergencia el vuelo- lo han calificado hasta el momento de “incidente de seguridad”.

Ayer, la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en este vuelo de FlyDubai en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave.

Hasta el momento, Arabia Saudita -que asumió el inicio de las investigaciones junto a Abu Dabi aunque la competencia exclusiva corresponde ahora a Emiratos- confirmó anoche que el copiloto apuñaló al piloto, y añadió que los dos, que estaban en el hospital de la ciudad saudí de Tabuk, ya habían sido de alta y habían viajado a Abu Dabi.

Smit Machchhar, el piloto indio del avión de Flydubai que fue atacado por el otro piloto en pleno vuelo. (Narendra Modi).

Hoy, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, Machchhar recordó que sintió como el avión “iba en picado” en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo de Flydubai para salvar a los pasajeros.

El copiloto, el cual no ha sido identificado hasta el momento, se encontraría en Abu Dabi, según Arabia Saudita, pero las autoridades emiratíes no se han pronunciado al respecto.

Se desconocen los motivos por los que el piloto, cuya identidad no se ha revelado, atacó Smit Machchhar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue quien aseguró que el copiloto intentó estrellar la aeronave tras apuñalar al piloto y tildó lo sucedido de “atentado”, mientras que su ministro de Defensa, Israel Katz, lo calificó de “intento de atentado terrorista yihadista”.

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