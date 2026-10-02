icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión de Flydubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, 30 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA
Un avión de Flydubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, 30 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA
Por Agencia EFE

Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), calificó el incidente del vuelo de FlyDubai del pasado miércoles de acto “terrorista”, al tiempo que alabó la labor “heroica” del piloto indio Smit Machchhar por evitar “una una posible catástrofe”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.