El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las autoridades iraníes han realizado advertencias frente al reciente ataque cerca de la instalación nuclear, que dejó un muerto, varios heridos y daños en el perímetro. Además, Rusia ha evacuado a 198 empleados.

Cuatro veces ha sido afectada la central de Bushehr en lo que va de la guerra iniciada el 28 de febrero.

El OIEA ha señalado que hasta ahora no se han desencadenado fugas radiactivas, pero que la actividad militar cada vez se produce más cerca: un impacto se dio a tan solo 75 metros del perímetro de la planta.

“Independientemente de la naturaleza de los objetivos previstos, tales ataques representan un peligro muy real para la seguridad nuclear y deben cesar”, indicó Rafael Grossi, director general de dicha agencia nuclear de la ONU.

Esta preocupación se agudiza a la vez que Donald Trump endurece su discurso y amenaza con “volarlo todo” en Irán. ¿Cómo puede cambiar el rumbo de la guerra? ¿Qué efectos puede tener un ataque directo a Bushehr?

Imagen satelital, proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 1 de enero de 2025, que muestra los reactores de Bushehr. (Foto: AFP)

Son varias consecuencias, pero con un punto en común. “Claramente sería una señal de escalamiento porque estamos hablando de una infraestructura crítica que es fundamental para la generación de energía”, apunta el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos en comunicación con El Comercio.

Por un lado, no generaría la rendición de Irán, indica el docente de la Academia Diplomática del Perú, porque “la lógica del régimen es resistir, aguantar al precio que sea necesario”.

“Entienden que si no logran prevalecer en el conflicto, y esto es sobreviviendo a pesar del daño que puedan sufrir, el régimen se acaba. Entonces, ellos van a doblar la apuesta”, opina el especialista. Y los primeros en sufrir las consecuencias serían los países vecinos del Golfo Pérsico, y aliados de Estados Unidos. En esa línea, Irán amenazó con una represalia “mucho más devastadora, si se repiten los ataques contra objetivos civiles”.

Además… ¿Robo de uranio? Si bien es cierto Estados Unidos perdió a un aviador durante un ataque en Irán, y en las últimas horas pudo completar su rescate, en Irán se cree que esta incursión encubrió el robo de uranio (material para armas nucleares). "No debe ignorarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para el analista Chávez Mazuelos, la lógica de Estados Unidos no es robar el uranio porque lo necesite para desarrollar más armas nucleares. "El objetivo de Estados Unidos sería conseguir ese uranio para poder neutralizar cualquier posibilidad de que Irán pueda desarrollar armas nucleares en el futuro cercano o mediano. Esa es la lógica", explica, aunque aun queda en duda qué ocurrió exactamente.

Roberto Heimovits tiene algunos matices sobre las consecuencias “Qué tanto escalaría la guerra depende de qué tanto daño causaría el ataque [a Bushehr]", indica el analista internacional. Y es que un ataque de precisión no liberaría radioactividad, tomando en cuenta que hay tres reactores nucleares: uno en actividad y dos en construcción.

En comunicación con este Diario asevera que los dos últimos “podrían ser destruidos sin liberar radioactividad”. “Probablemente ese sea el objetivo de Estados Unidos e Israel: los dos [reactores] que están en construcción” , dice.

Sin embargo, es una situación difícil. Un ataque directo a toda la instalación sí podría dejar más daños.

“No creo que ni Estados Unidos ni Israel hagan una cosa así [atacar Bushehr] porque podría afectar no solamente a la población civil iraní, sino también a las poblaciones de los países árabes del Golfo, que son amigos de Estados Unidos y algunos también de Israel”, manifiesta.

Una central nuclear iraní muy importante

La historia de la central nuclear de Bushehr nos retrocede casi 60 años, cuando aun gobernaba el sha Mohammad Reza Pahlavi. El proyecto empezó en 1975, junto a la empresa alemana Kraftwerk Union. Tras la revolución islámica quedó paralizado hasta 1995.

Junto a Rusia, Irán retoma el proyecto y completa la planta con un reactor VVER-1000. Este reactor de fabricación rusa tiene una potencia eléctrica de 1000 MW, entró en funcionamiento comercial en el 2011 y abastece gran parte de la demanda energética iraní.

Sala de control principal del primer reactor nuclear de Bushehr, durante una de sus inspecciones internacionales en el 2004. (Foto: AFP)

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (der), frente a la central nuclear de Bushehr, en el 2021. (Foto: AFP)

El problema es que por años ha sido cuestionada por un posible uso militar del programa nuclear iraní, con la finalidad de generar armas nucleares.

Además… Músico se interna en central eléctrica Las amenazas de Donald Trump no solo ha motivado la respuesta de las autoridades de Irán. El músico Ali Gamsari anunció que se instalará y actuará en las inmediaciones de la planta eléctrica de Damavand ante el riesgo de ataque. Esta instalación se encuentra a 50 kilómetros de Teherán, según la agencia AFP, es la mayor del país y suministra el 50 % de la electricidad a la capital. El artista dice ser independiente y realiza este acto “con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán". Allí permanecerá en soledad, tocando y creando música.

Señala Heimovits que hay más de un procedimiento para enriquecer uranio (proceso industrial para crear combustible nuclear). La sospecha es que esta instalación sirva de primer paso para crear bombas nucleares.

“El uranio que queda después de generar la electricidad puede ser reprocesado hasta convertirlo en uranio 235, que sirve para bombas atómicas, y tengo entendido que Irán sí tiene la capacidad para hacerlo”, explica. Aun así, el proceso no se quedaría en Bushehr. Para eso Irán cuenta con complejos nucleares subterráneos en Natanz y Fordow, así como el complejo de Isfahán, de los conocidos.

Para el analista se trata de “un procedimiento relativamente complicado”, pero que data de 1944, cuando Estados Unidos exploraba la bomba atómica, y hoy en día Irán lo domina muy bien.

Riesgo en el Golfo

Para entender los riesgos de un ataque a la central nuclear de Bushehr hay que entender también su ubicación.

La instalación se encuentra en la costa del Golfo Pérsico, 17 km al sureste de la ciudad de Bushehr, entre los pueblos pesqueros de Halileh y Bandargeh. Esto supone un grave riesgo.

El punto indica la ubicación de Bushehr. (Imagen: googlemaps)

El OIEA ha señalado que “la continuación de la actividad militar cerca de la central nuclear de Bushehr, puede causar un grave accidente radiactivo con consecuencias perjudiciales para las personas y el medio ambiente en Irán y más allá“.

En ese sentido, Chávez Mazuelos precisa que el derecho internacional humanitario prohíbe que se ataquen instalaciones de naturaleza civil que son críticas para la provisión de energía y de agua, pero hay prohibiciones específicas respecto a las centrales nucleares.

“Atacarlas supone un riesgo inmenso para la salud de la población, para los ecosistemas, para las aguas, con consecuencias terribles” , indica.

Entonces, por un lado estaría la contaminación del agua. Los afectados serían los pobladores iraníes en las zonas costeras y los habitantes de los países del Golfo “que obtienen gran parte del agua que consiguen a través de la desalinización del agua de mar”.

Países que están alrededor del golfo son Irán, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, entre otros.

Otro caso es la contaminación del aire.

Para Heimovits los daños dependen de cuánto material radioactivo se libere, en primer lugar. Luego, se puede evaluar la ubicación del daño y, en tercer lugar, la dirección del viento “que es el medio de transmisión de la radioactividad cuando esta sale se libera la atmósfera”.

Una situación delicada y compleja que, sin duda, podría dejar muchas consecuencias graves.