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Resumen

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Vista general de la instalación preliminar de un turbogenerador en el primer reactor nuclear de la república islámica, durante visita internacional del 2004. (Foto: AFP)
Vista general de la instalación preliminar de un turbogenerador en el primer reactor nuclear de la república islámica, durante visita internacional del 2004. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

El riesgo nuclear sigue latente en Irán, en medio de los incesantes bombardeos de Israel y Estados Unidos, como los registrados el último sábado en las cercanías de la central nuclear de Bushehr. Los ataques han reavivado la alerta ante un posible desastre ambiental y sanitario que llevaría a una escalada todavía mayor en la guerra en el Golfo Pérsico.

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