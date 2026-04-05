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Resumen

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Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2).
Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2).
/ META.
Por Agencia Europa Press

Meta ha presentado sus primeras gafas con inteligencia artificial (IA) optimizadas para cristales graduados, con los modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2).