Resumen

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Cara oculta de la Luna. (Foto: Pixabay)
Cara oculta de la Luna. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

La misión Artemis II permitirá que astronautas vuelvan a contemplar la Luna desde el espacio profundo por primera vez en más de medio siglo y, además, observarán directamente su cara oculta, la región del satélite natural que no puede verse desde la Tierra.

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