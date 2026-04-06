El lanzamiento de la misión Smile, desarrollada y construida por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de Ciencias China, se ha pospuesto debido a un problema técnico relacionado con el cohete -todavía no hay nueva fecha de despegue-.

Inicialmente el lanzamiento estaba previsto para este jueves 9 de abril a las 6:29 GMT a bordo de un cohete Vega-C desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa.

Según Avio, contratista principal del Vega C, el aplazamiento se debe a un fallo técnico surgido en la línea de producción de un componente de uno de los subsistemas, identificado después de la integración del cohete.

Es necesario realizar investigaciones adicionales para descartar cualquier relación entre dicho problema y el lanzador, con el fin de garantizar “la aptitud para el vuelo”, explica la compañía en un comunicado, en el que agrega que la nueva fecha de despegue se anunciará una vez finalizadas estas actividades, tal y como se ha acordado con el proveedor.

“El Vega C y su pasajero, el satélite Smile, se encuentran en condiciones estables y seguras”, aseguran desde Avio.

Cargada con cuatro instrumentos, la misión estudiará cómo responde la Tierra al viento solar. De esta forma, mejorará la comprensión de las tormentas solares, las tormentas geomagnéticas y, en general, la meteorología espacial, que describe las variaciones en el entorno entre el Sol y la Tierra.

Esta puede tener un impacto real en las actividades humanas, por ejemplo en los sistemas satelitales, y suponer un riesgo para los viajes espaciales.

Smile será “esencial” para mejorar los modelos de predicción de estas tormentas y para proteger mejor las infraestructuras tecnológicas, según la ESA.

La misión tiene una duración prevista de tres años y se ha seleccionado, diseñado e implementado por Europa y China, que también la operarán conjuntamente. Colaboran en ella unos 250 científicos europeos y chinos.

Por parte europea participan 12 países; el contratista principal del módulo de carga útil -que alberga instrumentos científicos- es Airbus España.