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La nave espacial Smile (dorado) se acopló a un adaptador del cohete Vega-C (cono negro) el 25 de marzo de 2026, como preparación para su despegue desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa el 9 de abril.
La nave espacial Smile (dorado) se acopló a un adaptador del cohete Vega-C (cono negro) el 25 de marzo de 2026, como preparación para su despegue desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa el 9 de abril.
Por Agencia EFE

El lanzamiento de la misión Smile, desarrollada y construida por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de Ciencias China, se ha pospuesto debido a un problema técnico relacionado con el cohete -todavía no hay nueva fecha de despegue-.

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