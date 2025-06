Es más, el domingo será en Omán la sexta ronda de negociaciones entre representantes de Irán y Estados Unidos.

Este jueves, Trump pidió a Israel que no ataque porque Washington está “cerca” de alcanzar un acuerdo con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al salir de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Las conversaciones buscan limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de algunas de las severas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la República Islámica. Por su parte, Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles y pacíficos.

El miércoles, Estados Unidos autorizó la salida voluntaria de las familias de los militares que están en Irak y del personal no esencial e inició los preparativos para una evacuación parcial de su Embajada en Bagdad, informaron CBS News y otros medios estadounidenses.

El mismo miércoles, antes de conocerse la orden de Washington, el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, amenazó con atacar “todas” la bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente en caso de que fracasen las negociaciones nucleares y su país sea bombardeado por Israel.

El jueves, mediante una alerta de seguridad publicada en la página web de la Embajada estadounidense en Israel, Washington pidió a sus trabajadores públicos en ese país y a sus familiares no viajar fuera de las localidades de Tel Aviv, Jerusalén y Beerseva, ante el “aumento de las tensiones regionales”.

De acuerdo con la prensa israelí, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lleva meses tratando de convencer a Trump para que le permita aprovechar la vulnerabilidad actual de la República Islámica para lanzar un ataque que destruya por completo su programa nuclear.

En un claro desafío a Israel y Estados Unidos, Irán prometió el jueves aumentar “significativamente” su producción de uranio enriquecido “en un lugar seguro”.

Por su parte, el portavoz de la agencia atómica iraní, Behruz Kamalvandi, dijo que su país reemplazará todas sus centrifugadoras de uranio de primera generación por aparatos de sexta generación en el centro de enriquecimiento de Fordow, al sur de Teherán, informó la agencia AFP.

Mientras que el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí, afirmó el jueves que la República Islámica está preparada para una “guerra a cualquier nivel” y responderá a cualquier agresión.

Irán también puede responder

Un F35I israelí participa en el ejercicio multinacional de defensa aérea "Bandera Azul" en la base aérea de Ovda, al norte de la ciudad israelí de Eilat, el 11 de noviembre de 2019. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Henrique Cymerman, periodista israelí reconocido por su extensa cobertura del conflicto en el Medio Oriente, le dijo a El Comercio que desde hace meses Israel y Estados Unidos están haciendo preparativos militares para atacar a Irán, porque la posibilidad de que este país tenga armas nucleares, que parece muy cerca, es un peligro real para Israel. “Es un dilema, la verdad es que no envidio a los líderes israelíes y estadounidenses en este momento”.

“Irán es el único Estado de Naciones Unidas que amenaza de forma casi semanal a otro Estado de la ONU diciendo que lo quiere destruir. Si lo quiere destruir con armas convencionales, me imagino lo que puede llegar a hacer si obtiene las primeras seis o siete armas nucleares, que es lo que, según los analistas, Irán tiene en este momento capacidad de construir con el uranio que ya ha enriquecido”, manifestó Cymerman.

El periodista sostuvo que cuando Israel decida si atacar o no las instalaciones nucleares iraníes, tiene que tomar en cuenta que Irán también puede responder, y que eso puede tener un precio importante.

“Creo que en este momento Estados Unidos no participaría en el ataque a Irán, pero sí participaría en la defensa de Israel en caso de que haya una represalia por parte de Irán”, manifestó Cymerman.

“Es una situación muy delicada, yo diría que es una ecuación con muchísimas interrogantes y que todo esto se va a aclarar en los próximos días”, anticipó.

Un hombre pasa junto a una pancarta que representa el lanzamiento de misiles de Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

En cuanto a una posible represalia de Irán, Cymerman dijo que este país tiene miles de misiles balísticos y de crucero que no solo pueden llegar a Israel, sino que también a territorio europeo. Además, posee drones de ataque.

“Lo probaron el año pasado en abril y octubre, cuando atacaron Israel con un promedio de 60-70 toneladas de explosivos, algo que nunca había ocurrido. Eso puede volver a repetirse”, explicó.

“Es verdad que en ese momernto Israel contó con el apoyo de Estados Unidos, de países occidentales y de países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudita, e incluso Qatar, que lograron parar el ataque iraní sin que hubiese mayores víctimas en Israel”, recordó. “Pero no sabemos qué puede llegar a pasar ahora”.

Cymerman remarcó que en su respuesta de octubre, Israel logró neutralizar parte de las defensas antiaéreas iraníes, como las baterías S-300 y S-400 rusas, “lo que quiere decir que como nunca hoy Israel tiene una mayor posibilidad de neutralizar la principal amenaza contra su existencia, que es el poder nuclear iraní. Además, Teherán ha perdido a parte de sus proxys en la región: su potencial bélico y de misiles con Hezbolá en el Líbano, las milicias en Siria e Irak, y también de alguna forma Hamás y la Yihad Islámica en Gaza”.

“Israel tiene una gran oportunidad, pero preferiría que no lo haga sola, tiene que hacerlo con Estados Unidos tanto en la parte ofensiva como en la defensiva”, dijo.

¿Pero Israel podría tener éxito sin la ayuda de Estados Unidos? Cymerman sostuvo que el país tiene medios que nadie conoce, ni los mismos israelíes, medios tanto ofensivos como defensivos.

“Yo creo que si Israel lleva a cabo un ataque, este será bastante demoledor. Sin embargo, me da la impresión de que un ataque así no neutraliza el poder nuclear iraní, sino que lo retrasa por unos años. La pregunta es si el precio que Israel pueda llegar a pagar por ello no será demasiado alto en ese sentido", indicó Cymerman.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre del 2023, Israel ha ganado experiencia que no tenía en el pasado, con ataques recientes incluso a objetivos lejanos como Yemen y atacó dos veces Irán, destacó el periodista. “Pero dicho todo esto, puede que todos estos movimientos que estamos viendo sean también una forma de presión psicológica sobre Irán para que el domingo en las negociaciones acepte las cosas que hasta este momento ha rechazado”.

El lider supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. (EFE). / IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT

Carlos Novoa, periodista especializado en temas del Medio Oriente, le dijo a El Comercio que todo este escenario de suposiciones se da en días previos a la reunión que Irán tendrá en Omán con el enviado especial de EEUU.

“A Israel no le conviene para nada que se de algún tipo de concesión a Irán, mucho menos si se trata de un asunto nuclear. Entonces, este ruido de estos días vaticina un supuesto escenario apocalíptico que no va ocurrir, al menos por ahora. Creo que si Israel finalmente ataca, será como la vez anterior, una ofensiva calculada, que pueda hacer daño material a alguna instalación”, sostuvo Novoa.

Sobre una posible represalia de Irán, Novoa manifestó que será en la línea de lo que reciba. “Si Israel ataca instalaciones militares, Irán responderá de la misma manera, como ya ha ocurrido antes. No se descarta nunca una feroz ofensiva con víctimas humanas, pero por ahora no creo que ocurra esto. Si vemos bien, todo parece un escenario de ajedrez en el que las piezas van buscando acomodarse de distintas formas”.

Pero si el conflicto escala y el ataque de Israel es de consideración y la respuesta iraní equivalente, las consecuencias para el Medio Oriente podrían ser fatales, dijo Novoa. “Ya no sería una guerra o enfrentamiento entre dos países, sino que inevitablemente la región estaría obligada a tomar posición, es decir se verían forzados a entrar en un conflicto que puede ser devastador. Irán tiene muchos intereses y aliados en la región y, por el otro lado, Israel -a partir de su cercanía con EEUU- tiene también cómo defenderse”.

