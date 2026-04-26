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Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California. Foto: AFP/Composición GEC
Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California. Foto: AFP/Composición GEC
Por Agencia EFE

Perú expresó este sábado «su más enérgica condena» al tiroteo que se registró en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

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