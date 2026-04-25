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Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena. Foto: Archivo EFE
Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena. Foto: Archivo EFE
Por Agencia EFE

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

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