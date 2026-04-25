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Los campesinos rechazan que les trasladen a tierras áridas donde “no producen ni la yuca con abono(fertilizante)”, explicó Domínguez. Foto: Martin Bernetti/AFP
Los campesinos rechazan que les trasladen a tierras áridas donde “no producen ni la yuca con abono(fertilizante)”, explicó Domínguez. Foto: Martin Bernetti/AFP
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

Campesinos protestaron este sábado contra la construcción de un embalse en río Indio, que busca asegurar la operación del canal de Panamá ante eventuales sequías.

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