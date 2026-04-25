Campesinos protestaron este sábado contra la construcción de un embalse en río Indio, que busca asegurar la operación del canal de Panamá ante eventuales sequías.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) considera el embalse río Indio, unos 70 km al noreste de la capital panameña, un “proyecto estratégico” para la operación del paso interoceánico durante los próximos 50 años.

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Sin embargo, los campesinos de la zona alegan que el proyecto los obligará a salir de sus tierras.

“Esa opción (de contruir el embalse) es la dura (...) porque adónde vamos a conseguir nosotros la tierra que tenemos (para cultivar)”, dijo a la AFP Claudino Domínguez, un agricultor de 65 años, que partcipó en la protesta en la comunidad rural de Limón, en el distrito de Chagres.

The Navios Constellation container ship sails under the Liberian flag after leaving the Port of Balboa in Panama City on April 8, 2026. A subsidiary of Hong Kong conglomerate CK Hutchison said on April 7, 2026, it filed an arbitration against shipping giant Maersk, accusing the Danish group seeking to replace its operations in the Panama Canal. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)

Los campesinos rechazan que les trasladen a tierras áridas donde “no producen ni la yuca con abono(fertilizante)”, explicó Domínguez.

La colorida manifestación de los campesinos con sus caballos salió de Limón y cerró frente al caudaloso río Indio.

Con una inversión de 1.600 millones de dólares, la obra del embalse que empezaría a inicios de 2027 y terminaría en 2032, ocupará 4.600 hectáreas. Desde allí el agua sería llevada por un túnel de nueve kilómetros hasta el lago Gatún, en la cuenca del canal.

La construcción del embalse, que obligaría a reubicar a unas 2.500 personas, según la ACP, es para prevenir los efectos de sequías severas como la de 2023, que obligó a reducir drasticamente el tránsito de buques por el canal.

Con 44 años de vivir en la ribera de Río Indio, Domínguez lamentó que las autoridades de la ACP no han negociado con la población ribereña una salida viable y por eso protestan.

Un buque portacontenedores en el Canal de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

“Estoy luchando por nuestras tierras y por nuestros ríos y nuestros campesinos”, dijo por su parte Elías Serrano, de 75 años, otro habitante de la zona.

Para Serrano construir un lago en Río Indio “no es necesario” porque hay “otras alternativas” como el lago Bayano, situado al este de ciudad de Panamá, en el distrito de Chepo, que es el segundo cuerpo de agua más grande del país.