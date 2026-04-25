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Trump dijo que el atacante era «un loco» y que podría ser un «lobo solitario», que actuó solo. Foto: Will Oliver/EFE
Trump dijo que el atacante era «un loco» y que podría ser un «lobo solitario», que actuó solo. Foto: Will Oliver/EFE
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca «estaba muy lejos» de acercarse a él y aseguró que «era un loco», pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

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