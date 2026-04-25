El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca «estaba muy lejos» de acercarse a él y aseguró que «era un loco», pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Trump explicó hoy en rueda de prensa cerca de la media noche en la Casa Blanca cómo vivió la evacuación de la tradicional cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre fuera «interceptado» tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.

«Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala», explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

«Estaba muy lejos, él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado», aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que le FBI está investigando a testigos.

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Foto EFE

Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó de manera «muy rápida» y mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador.

«Nunca me dijeron que esta era un profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho a lo mejor habría pasado de esto», bromeó el mandatario, quien publicó fotos del atacante detenido en el suelo tras su intento de atentado.

Trump dijo que el atacante era «un loco» y que podría ser un «lobo solitario», que actuó solo.

«No cambia el hecho de que esto me pase a mi, es impactante. Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido y pensé que era una bandeja, pensé que se había caído. El ruido venía de lejos y no se alcanzó mi área de ningún modo», dijo el presidente.

La policía evacuó el Washington Hilton Hotel después de un gran caos y de que el presidente, el vicepresidente, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la cúpula de poder, del país tuviera que se evacuada de emergencia