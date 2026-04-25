El hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.

Según detalló este sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales.

La fiscal fue contundente al afirmar que, según las investigaciones preliminares, el individuo tenía la «clara intención de causar el mayor daño posible».

El atacante fue interceptado en un puesto de control del Servicio Secreto ubicado justo a la entrada del salón de baile, donde cientos de personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se encontraban presentes.

«Escuchamos disparos y toda la sala se quedó en silencio», relató Pirro, quien participaba como asistente en el evento.

Mira el preciso momento en el que el presidente Donald Trump fue evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos | Foto: Agencia AFP / Captura de video

Pirro advirtió que la investigación sigue siendo «fluida» y no descartó que se presenten cargos adicionales a medida que el FBI, el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington recopilen más pruebas sobre el historial y las motivaciones del agresor.

En la misma rueda de prensa, el jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, confirmó que el sospechoso es un «actor solitario» y que no existe una amenaza persistente para el público.