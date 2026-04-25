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El jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, confirmó que el sospechoso es un «actor solitario» y que no existe una amenaza persistente para el público. Foto: AFP/Composición GEC
El jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, confirmó que el sospechoso es un «actor solitario» y que no existe una amenaza persistente para el público. Foto: AFP/Composición GEC
Por Agencia EFE

El hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.

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