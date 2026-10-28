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Resumen

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Delcy Rodríguez anunció que las celebraciones navideñas en Venezuela comenzarán el 1 de noviembre. Foto: EFE.
Delcy Rodríguez anunció que las celebraciones navideñas en Venezuela comenzarán el 1 de noviembre. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió el miércoles la devolución de las reservas en oro de su país que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra y quedaron congeladas allí hace más de seis años en medio de una batalla judicial.

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