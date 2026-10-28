La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió el miércoles la devolución de las reservas en oro de su país que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra y quedaron congeladas allí hace más de seis años en medio de una batalla judicial.

Venezuela tiene en ese banco lingotes de oro valorados en 2023 en 1.900 millones de dólares que no puede retirar porque Reino Unido desconoció la reelección de Nicolás Maduro de 2018.

“Ya basta de excusas”, y “del robo de nuestro oro”, dijo Rodríguez durante una reunión con sus ministros al afirmar que “ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas no del Banco de Inglaterra”.

Londres y Caracas iniciaron un acercamiento diplomático en septiembre con el anuncio de que ambos países nombrarían embajadores en sus representaciones diplomáticas, que habían mantenido un nivel de encargados de negocios.

El distanciamiento se remonta a 2019 cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó pidió al Banco de Inglaterra retener el oro venezolano frente al gobierno de Maduro.

Esta demanda se da nueve meses después de la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa donde dijo que María Corina Machado pudo evitar hacer un "show" a su regreso al país. (EFE/ Canal estatal VTV).

Y luego de que la mesa de negociaciones para alcanzar una transición democrática en Venezuela, entre el gobierno interino y una parte de la oposición, acordará en agosto trabajar para lograr la recuperación del oro para atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

“Lo que hemos visto durante estos últimos años en criollo se llama una vaciladera (burla), pero es una vaciladera que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de los recursos, es reserva del Banco Central ese oro, ya no más excusas”, enfatizó Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

La presidenta encargada ordenó además a la cancillería ya la procuraduría general activarse por los canales correspondientes para que regrese el oro al país.

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