Una transición llena de dudas: ¿qué escenarios se abren para Venezuela tras el ataque de EE.UU.?

Los escenarios que afronta Venezuela abordan el rol de la cúpula del régimen que sigue en el país y las consecuencias para la población civil.

1. Caos, vacío de poder y lucha por el liderazgo

Venezuela se enfrenta a un inmediato vacío de poder que podría generar caos e inestabilidad social sostenida si no se ejecuta un plan claro en el futuro cercano. Vladimir Gessen, político y analista venezolano, señala a El Comercio que el poder puede ser asumido por distintos actores armados “muy peligrosos”.

Captura de video tomada de la cuenta en X @RapidResponse47 de la Casa Blanca del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), a su llegada a la sede de la DEA este sábado, en Nueva York (EE.UU.). (Foto: EFE/ Rapidresponse47)

“En primer lugar están las Fuerzas Armadas, que están divididas, por lo que el primer quiebre puede venir de los militares que pudieran intentar quedarse con el poder. Las otras facciones son las guerrillas, tanto del ELN como de las FARC y grupos como el Tren de Aragua y los Tupamaros. Ese también es un factor muy peligroso porque ante el vacío de poder cada grupo armado va a querer tomar posesión de su territorio”, explica.

Por otro lado, añade el experto, la fragmentación del monopolio de la fuerza también se podría ver en el interior de la cúpula del régimen, con una pugna directa por el liderazgo entre los hermanos Jorge Rodríguez, presidente del Congreso, y Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta; y personajes como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.

De hecho, en octubre del año pasado, el periódico “Miami Herald” aseguró que Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

2. Administración temporal con continuidad militar

Una de las dudas más importantes es quiénes liderarán la transición tras la caída de Maduro y cómo lo harán. Para Gessen, Trump podría buscar evitar el caos y el envío de miles de soldados estadounidenses a Venezuela manteniendo a la estructura militar del país llanero, aunque con una previa depuración.

“Pero para dejar al alto mando militar venezolano a cargo tiene que permitir que la sucesión, aunque sea no votada e ilegal, se mantenga. Eso significa que, por ejemplo, Delcy Rodríguez y su hermano sigan en puestos de poder”, opina.

Un panorama así, cree Gessen, permitiría que se llame a un gobierno de conjunción nacional, donde incluso se pudiera nombrar ministro de Defensa a un general de la revolución para calmar a los militares o invitar al presidente electo Edmundo González Urrutia a tener un rol protagónico en la transición.

“Eso le daría coherencia a un gobierno que pudiera durar un año o dos hasta que se llame a elecciones donde María Corina Machado sería candidata y el partido PSUV también postule, pero ahora sin el madurismo y sin el chavismo”, explica.

3. Gobierno de transición negociado con la oposición

Otro punto clave es, precisamente, el rol de la oposición al régimen en esta nueva etapa, sobre todo después de que Trump minimizara el liderazgo de María Corina Machado en el interior de Venezuela.

Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica, una asociación civil con sede en Estados Unidos, considera que si bien existe gran alivio por la demostración de que el régimen de Maduro no es invulnerable, aún se debe esperar para ver el peso que tendrá en la transición la oposición, que ahora se ve en una “zona gris”.

Fotografía de archivo de la líder opositora María Corina Machado, hablando durante un acto de campaña en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)

“Sin entrar en confrontación directa con las declaraciones de Trump, yo sí creo que se puede señalar que bajo el liderazgo de Machado y aceptando que González Urrutia ganó las elecciones hay claramente un espacio para una negociación que evite la inestabilidad social en Venezuela”, señala.

Un factor crucial es que la oposición venezolana no es monolítica y habrá dirigentes que en este momento pueden repensar si apoyan a María Corina Machado, añade Mujica. Los próximos días serán decisivos.

4. EE.UU. y una poco probable ocupación masiva

En cuanto a los temores de una ocupación directa de Venezuela por Estados Unidos, los expertos consideran que es inviable y que Washington solo debe cumplir el rol de un actor que genere presión.

“Las declaraciones de Trump deben leerse como una táctica de negociación, no como un plan literal de administración directa. Si tú lanzas una operación como esta y no te ocupas del tema de la transición, terminas con un país absolutamente desordenado. Hay que ser muy prudentes sin dejar de reconocer que es un tema que nos despierta inquietud”, dice Mujica.

Gessen cree que EE.UU. considera que si no está presente en Venezuela se puede generar una guerra civil. Pero, al mismo tiempo, apunta que Washington no puede ni quiere desplegar una fuerza masiva como lo hizo en Afganistán o Iraq.

“Eso significaría un desastre para Estados Unidos, generarían un nivel de caos enorme, incluso con el problema que puede tener Chevron con la producción petrolera. Los chinos y rusos también tienen producción petrolera. Es en ese escenario que Estados Unidos anuncia que va a administrar Venezuela. Es la salida que ve porque si no, puede ocurrir una iraquización de Venezuela, con guerras civiles, guerras entre grupos y territorios divididos”, apunta Gessen.